國中小學發展運動社團 選手比賽膳食費均提高補助

2019-02-26 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園全市有上千個國中小學發展運動社團，很多學校常培養選手參加國內外賽事，不分黨派市議員昨天在議會專案報告中提到，學校要帶學生出去參賽需要花費不少交通、膳食等費用，且帶隊老師沒有鐘點費，對偏鄉學校是不小負擔；雖有國外競賽補助，但弱勢體育選手補助至多兩人，偏鄉學校球隊多來自弱勢家庭，期望能修正補助規則。

教育局長高安邦說，市府每年都有補助學生參加國內外比賽，去年高中以下學校申請參加國內競賽補助經費共有573案、申請總經費2614萬元，其中補助膳食費共595萬元、住宿費1065萬元、交通費44萬元、報名費15萬元。

107學年度第2學期，也開始調高參賽者膳食費補助，只要選手參賽地點在桃園市，每人膳食費補助從100元調高至160元，外縣市地區，每人膳食費由200元調高至250元。

市議員陳美梅說，她在桃園足球委員會擔任主委，不少學校發展足球運動，但有些學校地處偏鄉，足球又是團體賽事，校方若要帶孩子出賽，在交通、飲食、旅宿等費用上負擔非常大。

議員牛煦庭也提到，很多國小、國中發展運動社團，但老師常常反映，帶隊老師沒有教練鐘點費，付出辛勞卻沒辦法獲得實質薪資收入，也難以好好帶領學生出賽。

議員王浩宇也為偏鄉學校發聲，他表示，復興區許多學校棒球隊具有相當實力，但想要出國比賽困難重重，平均每個隊伍有3、4成學生來自弱勢家庭，市府雖有國外競賽補助，但補助人數不得超過總數10之一、且最多2人。

他說，若一個棒球隊有10人，但有半數以上來自低收入戶或單親家庭，即便有實力也可能因為孩子家庭經濟不好，沒辦法出國參賽，加上補助限制，讓孩子更有機會發揮；議員黃婉如、詹江村等人也希望重新擬定辦法，讓更多學生參賽。

高安邦指出，針對選手參賽各項支出，市府較難全額補助，若像平鎮高中、新民國中等學校，在各大賽事嶄露頭角，就獲得全國單項委員會補助。