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從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

她的一句話觸動人心 苗栗都會原住民活動中心有譜

2019-02-25 18:36聯合報 記者范榮達╱即時報導

「希望有生之年可以看得到」！71歲苗栗縣原住民文化藝術協會理事長張秀美念茲在茲，爭取原住民多功能活動中心場地案多年，也觸動苗栗縣政府原住民事務中心主任陳世省、縣議員陳光軒等人的心。

花蓮縣賽德克族張秀美、太魯閣族溫梅桂搭檔，獲得台視第1屆五燈獎最高榮譽，名噪一時，張秀美1983年嫁到苗栗縣頭份市，她說，苗栗縣都會原住民有4000多人，爭取多年至今沒有聚會場所，辦活動必須借場地，她71歲了，才會有感而發，「希望有生之年可以讓都會區原住民有個聚會的地方」。

陳光軒記住這句話，他說，張秀美是他的小學老師，去年1月間和立委陳瑩服務處主任謝建宇，希望可以協助尋找適合的地方，剛好警方原本規畫在頭份市違規車輛拖吊保管場用地閒置，他邀集縣府地政處、警察局、原民中心等單位辦理會勘，建議撥用土地，最近終於收到行政院核准公文。

縣府3月起周六下午2點20分至3點、周日上午10點到12點，在泰安鄉泰雅文物館推出「原住民族假日藝文系列活動」，安排103場次節目，今天苗栗縣中港溪原住民事務協會表演暖身，苗栗縣長徐耀昌、陳世省等人歡迎遊客到原鄉體驗原民文化、品嘗部落美食及深度旅遊。

陳世省分享表示，張秀美的一句話讓他印象深刻，目前國有財產署同意無償撥用1.5公頃土地，原民中心積極辦理土地變更，並提計畫爭取3000萬元興建，打造都會原住民的「家」，多功能規畫歲時祭儀、文化健康站、長照C據點及都會原住民服務中心等，早日實現張秀美願望。

徐耀昌指出，原住民假日藝文系列活動將透過音樂、舞蹈等動態展演及靜態文物展示，延續原鄉人文特色，並提供在地原住民表演團體、街頭藝人展現自我的舞台，同時希望藉由活動傳承與發揚泰雅獨特的歌謠、技藝與文化。

苗栗縣政府3月起推出「原住民族假日藝文系列活動」，今天秀出歌舞及風味餐，邀遊客參...
苗栗縣政府3月起推出「原住民族假日藝文系列活動」，今天秀出歌舞及風味餐，邀遊客參加體驗。記者范榮達／攝影
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苗栗縣政府3月起推出「原住民族假日藝文系列活動」，今天秀出歌舞及風味餐，邀遊客參...
苗栗縣政府3月起推出「原住民族假日藝文系列活動」，今天秀出歌舞及風味餐，邀遊客參加體驗。記者范榮達／攝影
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原住民苗栗縣徐耀昌
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