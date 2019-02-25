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新竹公園櫻花滿開 5大拍照打卡景點

2019-02-25 18:35中央社 新竹市25日電

新竹公園近期櫻花滿開，新竹市政府彙整民眾最喜歡的拍照美景，推出櫻花廣場、麗池園林與百年老樹等5大打卡景點，邀民眾利用假期走訪新竹市，創造難忘的旅遊記憶。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹公園最近櫻花滿開，吸引不少「追櫻」民眾到訪，由於新竹公園距離新竹火車站步行只需約10分鐘，是相當便捷的賞花好去處。

新竹市政府表示，新竹公園於去年改造完工後，其中日式庭園、金城武樹等景，迅速成為民眾拍照、打卡熱點，甚至有新人搶拍婚紗留下甜蜜紀念；市府透露，228連假將是公園內河津櫻的盛開期，建議民眾可前往野餐、賞櫻。

竹市府指出，根據網友們最喜歡的拍照美景，共彙整出5個打卡熱門景點。首先是包括一進入新竹公園就可看到的「櫻花坡」大階梯，遊客還可以在草坪上野餐，享受置身櫻花雲海間的好風景。

第2是現正開滿櫻花、環狀分布的櫻花廣場，不論民眾要站在櫻花樹旁、或是在廣場中心點拍照，都能享受被櫻花環抱的滿足感，是不少民眾「必拍」的熱門打卡景點之一。

接著，民眾從櫻花廣場前往麗池園林時，會經過有80年歷史的「玻璃工藝博物館」，古色古香的老建築，吸引不少民眾駐足拍照；往一旁通往九曲橋的小徑走，則可同時拍到湖水、櫻花與九曲橋，很適合拍照取景。

第4，則是具有日式庭園景色的「麗池園林」，山水造景前的兩棵櫻花樹也相當美麗，民眾除了能在此拍出「日系美照」，也可以在休憩亭內靜靜欣賞日式園林之美。

新竹公園內高聳筆挺、枝葉茂密的百年老茄苳樹，在周遭的矮樹群中格外亮眼，甚至被稱為新竹版的「金城武樹」，吸引許多民眾在茄苳樹下拍出氣質文青照，也是非常值得拍照、打卡的景點。

新竹櫻花野餐
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