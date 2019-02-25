理工科博士變身書法家 鼓勵學寫字認識漢字文化

2019-02-25 17:57 中央社 新竹市23日電



任職工研院的蘇梓靖，從小對書法、繪畫有興趣，毛筆寫字是他抒發心情、釋放工作壓力的最佳管道，他總鼓勵大家學寫書法，因快樂寫字能穩定心性，也能認識文學與漢字文化。

來自台南的蘇梓靖，與一般家庭的孩子一樣，因父母親期待，從小與家裡兄弟們被安排學習書法與繪畫，不過最後哥哥、弟弟已逐漸對畫圖、寫字不感興趣時，蘇梓靖仍堅持著，這一寫就是20多年。

蘇梓靖說，小學三年級開始接觸書法，直到高中就讀台南一中時，因升學壓力而短暫3年沒有跟著老師學習，但仍未中斷持毛筆寫字的習慣。

10多年前，只要成績許可，總希望學生能夠朝理工科發展，而對書畫藝術很有興趣的蘇梓靖，也在家人與社會期待下，成功考取他自認「理工與藝術結合」的成功大學建築系。

進入大學後，蘇梓靖除接受建築美學與工程等課程訓練外，也參加美術社團，持續跟著社團老師精進書法功力；此外，由於書法作品多會落款、鈐印，但委託名家刻印所費不貲，因此他也在社團老師啟蒙下，接觸篆刻，笑稱「自己的印章自己刻」，也逐漸刻出興趣。

蘇梓靖在成大渡過大學、碩士與博士10多年時間，專業訓練上轉向建築能源領域，但提筆寫書法的習慣未曾間斷，畢業、退伍後，服務於工研院綠能所，從事建築能源計算、能源政策相關研究，並成為工研院量測中心書藝社指導老師。

蘇梓靖說，因工作時間長、壓力大，工作之餘除了喜歡流行音樂外，也持續提筆寫字，有時欲罷不能，他認為，寫書法的過程，可以將心情透過文字獲得抒發。

蘇梓靖的作品內容，古代詩詞僅佔小部分，特別喜歡寫流行歌詞，「因為比較貼近現代人的想法」；他說，幾乎只寫讀了有感覺的文句，因為只有對那些文句有感覺，轉換成書法線條才會有溫度，「否則只是抄抄書罷了」。

眾多書法書體中，蘇梓靖較喜愛、也自認較具個人代表性的是「草書」。他說，草書造型自由度高，表現力強，像是每位書寫者的「密碼」，有時能較隱晦地與書法同道分享並抒發心情。

他鼓勵民眾學習書法，除了可以在寫字過程中發現文字之美，抒發生活壓力外，也能從中了解更多漢字文學與文化。

蘇梓靖今年除了受新竹市政府邀請，設計新竹市「恭禧發財」春聯，近日也在新竹市「一攬芳華」人文藝術空間舉辦個展，即日起至3月17日展出22件書畫、29方石刻印章等作品，他敬邀對書畫、茶、盆栽有興趣的民眾前往看展、品茶、交流藝文。