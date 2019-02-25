擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



為建立兒少安全網，桃園市社會局今天在市府會議廳舉辦寄養家庭招募記者會，桃園市長鄭文燦除了爭取有心投入寄養家庭的人士，還邀請到藝人謝祖武代言，市府期盼透過完善的家庭政策，為孩子找到安全避風港。

鄭文燦表示，桃園需照顧的的兒童及少年有101位，現在有79個寄養家庭，正在擴大招募，只要結婚兩年以上，有育兒經驗，25到65歲之間，家庭狀況良好，審核之後就可以成為寄養家庭。

鄭文燦號召市民「家門打開，讓愛住進來」，他表示，現在的安置費每月是2萬1000元，明年預計增加1500元，希望能仿造保母公共化政策，透過獎勵，每年再給予1萬5000元的津貼，希望有更多人來參加。

市府社會局還邀請到桃園市內最年輕的寄養父母，7年級生的方祖德與程舒甯，方祖德說，他們夫妻都會關懷弱勢、捐助善款，不過太太認為應該要付諸行動，因此他們上網找資料，看到市府社會局辦理寄養家庭招募，決定加入，從受訓到領養，前後有3年的時間，目前照顧寄養的孩子曾受到家暴陰影，要導正孩子的觀念與行為很辛苦，但只要有心，能為社會做一些付出，會有一想不到的收穫。