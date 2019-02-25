竹縣第二波住宿旅遊補助 明起開放申請

2019-02-25 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「浪漫台三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊計畫住宿補助開跑，第一階段1千個優惠序號秒殺登記完畢，新竹縣長楊文科今天預告第二波住宿旅遊補助名額，即將於3月30日9點開放申請，三條春遊秘境2月26日開放申請，價格下殺到近6折，要搶要快。

楊文科推薦旅人除了以往來竹縣體驗客家美食，還可以嘗試參與新竹縣推出的3條新旅遊路線，包含「奇岩巡禮採果慢醞釀」、「彎腰做農人田園食趣」、「綠能遊艇桐花秘境遊」三條春遊秘境，楊文科說，到竹縣遊、購、宿有摸彩好康，獎品包括IPHONE手機、飯店住宿券、泡湯券喔。

而這3條春遊秘境中，「奇岩巡禮採果慢醞釀」行程，走訪浪漫愛情車站與青蛙石步道，於天然谷大啖新鮮活魚再到李記醬油手作甘味純露並享受採果樂趣；「彎腰做農人田園食趣」行程，走讀北埔姜阿新洋樓後，至畚箕窩聚落漫遊寧靜鄉村田園風光，跟著達人講解放鴨撿蛋、手作鹹蛋的樂趣，並於春耕時節安排稻作插秧體驗與分享小農稻作理念，享受在地特色下午茶點。

還有另類的賞花方式，像是「綠能遊艇桐花秘境遊」行程，在桐花的季節搭乘綠能電動遊艇深入峨眉湖秘境，遊覽湖光山色除了欣賞美麗湖景還可以觀察濕地野鳥豐富的生態，午後至羅屋書院製作客家米食菜包DIY品嘗風味下午茶，接著探索上南片百年古道與南山橋溪畔立石趣味活動。

竹縣府交通旅遊處表示，觀光局暖冬計畫「擴大國旅觀光暖冬遊」活動雖已結束，但新竹縣爭取到「浪漫台三線 暢遊新竹縣」計畫，將暖冬方案的旅遊優惠補助延長到今年5月31日為止 (不包含228及清明連續假期)，周日到周四間憑序號入住，補助對象不限年齡，全國民眾憑身分證限定一次，之前使用過「暖冬遊」補助者，仍可參加，每間房補助500元。