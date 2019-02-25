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最愛讀書城市 竹市獲評「最具閱讀競爭力城市」

2019-02-25 15:08聯合報 記者張雅婷╱即時報導

國家圖書館舉辦台灣閱讀風貌「107年閱讀競爭力績優城市」表揚，今天於教育部舉行，新竹市在全國讀者閱讀興趣和習慣調查中，榮獲縣市組「107年最具閱讀競爭力城市」獎項，市民每人平均借閱冊數4.29冊，為非6都縣市之冠，閱讀力表現成績斐然，市長林智堅表示，為回應市民對閱讀需求，市府也投入8億打造全新總圖書館，將帶給市民更豐沛的藏書量與更寬闊的閱讀空間。

文化局長黃竫蕙表示，107年最具閱讀競爭力城市評比，是根據106年全國公共圖書館統計分析評定，閱讀競爭力城市指標共有4項，包括人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館人次及辦證率，經加總計分，新竹市排序在縣市組部分榮獲「107年最具閱讀競爭力城市」。

其中市民每人平均借閱冊數4.29冊，表現亮眼，全國僅次於首都台北市的4.78冊，大幅領先其他非直轄市縣市，拿到縣市組（非直轄市組）第一，堪稱全國最愛閱讀的城市之一。

「市民值得更好的閱讀環境」，市長林智堅表示，竹市獲得教育部4億元補助，市府共將投入8億興建總圖書館，將在文化局現址重建樓地板面積約2萬平方公尺，較目前館舍大三倍的新總圖書館，以提供市民更優良的閱讀服務品質。

文化局指出，愛讀書的市民期盼已久的新總圖書館，預計於111年底落成，連同目前亦在籌建中的將軍村開放圖書資訊園區、關東客家主題圖書館以及兒童探索館等圖書相關館舍，將逐步提升圖書軟硬體設備，服務能量也將大幅增長。相關資訊可上新竹市文化局網站https://culture.hccg.gov.tw/瀏覽查詢，洽詢專線03-5426508，獲撥打1999為民服務專線。

圖書館鹽水分館。圖／文化局提供
圖書館鹽水分館。圖／文化局提供
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國家圖書館主辦台灣閱讀風貌「107年閱讀競爭力績優城市」表揚，新竹市獲頒縣市組「...
國家圖書館主辦台灣閱讀風貌「107年閱讀競爭力績優城市」表揚，新竹市獲頒縣市組「107年最具閱讀競爭力城市」獎項，由新竹市文化局副處長李欣耀（中）領獎。圖／文化局提供
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