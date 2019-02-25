最愛讀書城市 竹市獲評「最具閱讀競爭力城市」

2019-02-25 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國家圖書館舉辦台灣閱讀風貌「107年閱讀競爭力績優城市」表揚，今天於教育部舉行，新竹市在全國讀者閱讀興趣和習慣調查中，榮獲縣市組「107年最具閱讀競爭力城市」獎項，市民每人平均借閱冊數4.29冊，為非6都縣市之冠，閱讀力表現成績斐然，市長林智堅表示，為回應市民對閱讀需求，市府也投入8億打造全新總圖書館，將帶給市民更豐沛的藏書量與更寬闊的閱讀空間。

文化局長黃竫蕙表示，107年最具閱讀競爭力城市評比，是根據106年全國公共圖書館統計分析評定，閱讀競爭力城市指標共有4項，包括人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館人次及辦證率，經加總計分，新竹市排序在縣市組部分榮獲「107年最具閱讀競爭力城市」。

其中市民每人平均借閱冊數4.29冊，表現亮眼，全國僅次於首都台北市的4.78冊，大幅領先其他非直轄市縣市，拿到縣市組（非直轄市組）第一，堪稱全國最愛閱讀的城市之一。

「市民值得更好的閱讀環境」，市長林智堅表示，竹市獲得教育部4億元補助，市府共將投入8億興建總圖書館，將在文化局現址重建樓地板面積約2萬平方公尺，較目前館舍大三倍的新總圖書館，以提供市民更優良的閱讀服務品質。