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中壢區客家天穿日 市府想打造為客家文化之都

2019-02-24 21:01聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中壢區仁海宮前廣場舉辦客家天穿日「High歌靚聲唱．熱鬧過天穿」活動，邀請流行歌手、樂團演場等多元表演，期望更多年輕一代瞭解客家智慧和文化，讓客家不只是復古或懷舊，而成為市民朋友生活的一部分，展現更多亮點，打造桃園成為客家文化之都。

知名歌手王大文、梁文音、ADOGA樂團、無雙樂團等多元特色表演，也規畫創意手工藝市集、湯圓手作體驗及品嘗客家美食攤位以及摸彩活動等，藉由親子共度佳節的熱鬧氣氛，讓更多市民朋友瞭解客家傳統節慶文化。

桃園市長鄭文燦（前右2）在中壢天穿日，和小朋體驗習俗。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦（前右2）在中壢天穿日，和小朋體驗習俗。圖／桃園市政府新聞處提供
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