全國客家天穿日 桃園5公所親子樂活歡慶

2019-02-24 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



今天是客家「天穿日」，桃園市客家事務局聯合6區公所慶祝，除了平鎮區前已於2月16日辦過活動，大園、中壢、新屋、龍潭及觀音公所都在今天發揮創意推出亮點活動，為客家傳統節慶加入創新色彩。

客家俗諺有云「有做無做，尞到天穿過」，「天穿日」為農曆正月20日今年國曆2月24日，是客家族群特有的文化節慶。

大園區公所在老人文康活動中心推出「超級變變變」，由在地幼兒園及國小學童以客家文化為主題登台競賽；中壢區公所在仁海宮前廣場邀請梁文音、無双樂團等華客語歌手演唱，新屋區於公所在前廣場辦理「回收換樹苗」，民眾可以資源回收物兌換楓香、台灣肖楠、流蘇以及長虹木等4種樹苗，還邀請火焰蟲客家說演團演出天穿日主題音樂劇。

龍潭區於三坑生態公園推出五行石擲筊闖關、舊物再造和環境生態遊程，民眾成功闖關可以參加富貴發財豬、女媧公仔或是果核吊飾DIY；觀音區結合當地知名地標「白沙岬燈塔」辦健行。各公所除結合在地社區學校推出精彩展演外，並於周邊推出五色粄DIY、綠色減碳市集等，象徵協助女媧「煉石補天」，展現客家人敬天惜福、愛物惜物，讓大地休養生息的生活哲學。

桃園市長鄭文燦表示，今年客家局以天穿日為背景，規畫時下年輕人喜愛的「密室逃脫」體驗互動遊戲，而各公所更是推出多元精采的活動內容，民眾不僅可以了解天穿日的文化意義、在闖關遊戲中學客語，亦親身實踐對環境永續的關懷，別具意義。