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全國客家天穿日 桃園5公所親子樂活歡慶

2019-02-24 19:47聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

今天是客家「天穿日」，桃園市客家事務局聯合6區公所慶祝，除了平鎮區前已於2月16日辦過活動，大園、中壢、新屋、龍潭及觀音公所都在今天發揮創意推出亮點活動，為客家傳統節慶加入創新色彩。

客家俗諺有云「有做無做，尞到天穿過」，「天穿日」為農曆正月20日今年國曆2月24日，是客家族群特有的文化節慶。

大園區公所在老人文康活動中心推出「超級變變變」，由在地幼兒園及國小學童以客家文化為主題登台競賽；中壢區公所在仁海宮前廣場邀請梁文音、無双樂團等華客語歌手演唱，新屋區於公所在前廣場辦理「回收換樹苗」，民眾可以資源回收物兌換楓香、台灣肖楠、流蘇以及長虹木等4種樹苗，還邀請火焰蟲客家說演團演出天穿日主題音樂劇。

龍潭區於三坑生態公園推出五行石擲筊闖關、舊物再造和環境生態遊程，民眾成功闖關可以參加富貴發財豬、女媧公仔或是果核吊飾DIY；觀音區結合當地知名地標「白沙岬燈塔」辦健行。各公所除結合在地社區學校推出精彩展演外，並於周邊推出五色粄DIY、綠色減碳市集等，象徵協助女媧「煉石補天」，展現客家人敬天惜福、愛物惜物，讓大地休養生息的生活哲學。

桃園市長鄭文燦表示，今年客家局以天穿日為背景，規畫時下年輕人喜愛的「密室逃脫」體驗互動遊戲，而各公所更是推出多元精采的活動內容，民眾不僅可以了解天穿日的文化意義、在闖關遊戲中學客語，亦親身實踐對環境永續的關懷，別具意義。

另外，客家局長何明光鼓勵民眾踴躍報名客家局主辦的「密室逃脫」遊戲，活動至3月31日，每天限量開放6場次，適合親子、情侶和大小朋友共同體驗，歡迎民眾前來與女媧、上古神獸一同齊心補天、破解天穿之謎。另外，3月31日期間每周六、日提供10人免費體驗花布燈籠DIY，現場有老師教學如何製作花布燈籠，讓民眾帶回家。系列活動詳情可上桃園市政府客家事務局的官網查閱。

鄭文燦（左2）與市民朋友共同搓湯圓「補天」。圖／桃園市客家事務局提供
鄭文燦（左2）與市民朋友共同搓湯圓「補天」。圖／桃園市客家事務局提供
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龍潭以客家詞彙闖關結合女媧DIY及彩繪等活動讓民眾更加認識全國客家日。圖／桃園市...
龍潭以客家詞彙闖關結合女媧DIY及彩繪等活動讓民眾更加認識全國客家日。圖／桃園市客家事務局提供
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鄭文燦（中）市長帶領與會貴賓進行祭天祈福儀式。圖／桃園市客家事務局提供
鄭文燦（中）市長帶領與會貴賓進行祭天祈福儀式。圖／桃園市客家事務局提供
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龍潭全國客家日以五色湯圓DIY活動帶領市民朋友齊心「補天」。圖／桃園市客家事務局...
龍潭全國客家日以五色湯圓DIY活動帶領市民朋友齊心「補天」。圖／桃園市客家事務局提供
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新屋區公所邀請火焰蟲客家說演團演出天穿日主題音樂劇。圖／桃園市客家事務局提供
新屋區公所邀請火焰蟲客家說演團演出天穿日主題音樂劇。圖／桃園市客家事務局提供
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觀音全國客家日以健行為主題讓民眾樂活慶天穿日。圖／桃園市客家事務局提供
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