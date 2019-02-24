太極門桃市中壢道館新春茶敘 連署4月5日為國際良心日

2019-02-24 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



太極門桃園市中壢道館今天舉辦新春茶敘，以「金豬入門百福臻」主題祝福親友己亥年吉祥如意，福氣滿滿。立法委員陳學聖、呂玉玲、桃園市議員謝美英、陳萬得、劉安祺、彭俊豪等人與300信徒到場祝賀。

新春茶敘同時響應世界之愛和平總會「國際良心日」宣言連署，宣言訂定每年的4月5日為「國際良心日」，藉以提醒世人聽從良心聲音的重要，並傳播愛與關懷，以達到個人內在及世界的和平。

太極門弟子代表掌門人洪道子博士表示，善心轉善機，用良心與愛來創造和平文化，期許每個人都能成為良心領袖，以正向能量，共同轉動地球磁場，聽從良心的聲音，並傳播愛與關懷，以達到個人內在及世界的和平，每一位有心人，都是航向幸福未來的舵手。

參與連署的立法委員陳學聖表示，認識太極門20幾年，感謝太極門為社會帶來無限的正能量，今年「國際良心日」宣言讓大家守護良心，每次到太極門像回到家。呂玉玲說，每年都到太極門跟大家在一起，看到太極門傳承文化、教育家庭，讓每個家庭幸福，身為民代要更努力，今天也是天穿日祝福大家新年新希望、心想事成。

市議員謝美英表示，來到太極門感受到活力滿滿，師兄姊們傳遞出來的溫暖，這是積善之家才做得到的，在新春祝福大家，金豬入門百福臻，神氣家族萬壽康。

消防署危害性化學品災害搶救諮詢專家劉明哲博士，以「快樂的健康呼吸」為題講座，強調把自己的身體照顧好，阻斷了病毒傳遞鏈，間接保護了別人就是在做好事。