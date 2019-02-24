親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

沖繩美軍基地搬遷公投 出口民調多數民眾否決

iPhone用戶小心！你買房預算跟經期 App傳給臉書了

太極門桃市中壢道館新春茶敘 連署4月5日為國際良心日

2019-02-24 19:29聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

太極門桃園市中壢道館今天舉辦新春茶敘，以「金豬入門百福臻」主題祝福親友己亥年吉祥如意，福氣滿滿。立法委員陳學聖、呂玉玲、桃園市議員謝美英、陳萬得、劉安祺、彭俊豪等人與300信徒到場祝賀。

新春茶敘同時響應世界之愛和平總會「國際良心日」宣言連署，宣言訂定每年的4月5日為「國際良心日」，藉以提醒世人聽從良心聲音的重要，並傳播愛與關懷，以達到個人內在及世界的和平。

太極門弟子代表掌門人洪道子博士表示，善心轉善機，用良心與愛來創造和平文化，期許每個人都能成為良心領袖，以正向能量，共同轉動地球磁場，聽從良心的聲音，並傳播愛與關懷，以達到個人內在及世界的和平，每一位有心人，都是航向幸福未來的舵手。

參與連署的立法委員陳學聖表示，認識太極門20幾年，感謝太極門為社會帶來無限的正能量，今年「國際良心日」宣言讓大家守護良心，每次到太極門像回到家。呂玉玲說，每年都到太極門跟大家在一起，看到太極門傳承文化、教育家庭，讓每個家庭幸福，身為民代要更努力，今天也是天穿日祝福大家新年新希望、心想事成。

市議員謝美英表示，來到太極門感受到活力滿滿，師兄姊們傳遞出來的溫暖，這是積善之家才做得到的，在新春祝福大家，金豬入門百福臻，神氣家族萬壽康。

消防署危害性化學品災害搶救諮詢專家劉明哲博士，以「快樂的健康呼吸」為題講座，強調把自己的身體照顧好，阻斷了病毒傳遞鏈，間接保護了別人就是在做好事。

一年一度的太極門新春茶敘，充滿歡樂與喜氣，「金棗福氣茶」和客家麻糬慶團圓，加上現場精心準備的「文化美風采」、「童玩遊戲區勇闖關」、「轉運好籤詩」等活動，帶給嘉賓們歡喜熱鬧的節慶氣息與古早年味。

太極門中壢道館2019年新春茶敘，金豬報喜祝福來賓新的一年福氣滿滿。圖／太極門桃...
太極門中壢道館2019年新春茶敘，金豬報喜祝福來賓新的一年福氣滿滿。圖／太極門桃園市中壢道館提供
分享
立法委員呂玉玲(左) 參加太極門中壢道館2019新春茶敘， 響應國際良心宣言連署...
立法委員呂玉玲(左) 參加太極門中壢道館2019新春茶敘， 響應國際良心宣言連署。圖／太極門桃園市中壢道館提供
分享
陳學聖參加太極門中壢道館2019新春茶敘，響應國際良心宣言連署。圖／太極門桃園市...
陳學聖參加太極門中壢道館2019新春茶敘，響應國際良心宣言連署。圖／太極門桃園市中壢道館提供
分享

陳學聖新年
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

影／時代力量今成立竹縣辦公室 「新竹立委時力絕不缺席」

2019-02-24 18:33

桃市首棟社會住宅開放申請 才3天600人遞件

2019-02-24 17:52

客家天穿日天降甘霖 鄭文燦：下雨有利春耕好兆頭

2019-02-24 12:13

竹北最美麗的公路 楓香大道有月神之蛾現身

2019-02-24 11:24

水利署趁鋒面人工增雨 灌飽農田減輕供水壓力

2019-02-24 10:29

他1年瘦身11公斤 「有心就不會難」

2019-02-24 07:40

一甲子同學會 國小老同學：相聚已是不易

2019-02-24 07:38

桃園龍潭三和里合窯 結合茶席賞魯冰花

2019-02-24 07:37

下月起 機捷深夜加開4班次

2019-02-23 23:33

復育1萬2千株 後龍盼再現野百合花海

2019-02-23 22:30

4年籌劃流標超過10次 湖口王爺壟運動公園動土

2019-02-23 22:25

提升遊憩品質 虎頭山擬增設汽、機車停車格

2019-02-23 22:23

逛林鐵、賞夜景 桃園虎頭山將增3步道

2019-02-23 22:18

縣政團隊臉譜／竹縣社會處長李國祿 壓力大到睡覺會磨牙

2019-02-23 22:16

能源政策成效差？桃園今年暫緩推「光電埤塘」

2019-02-23 21:05

春耕如常供灌 鯉魚潭水庫全力支援苑裡農業用水

2019-02-23 15:48

女科長拍桌耍官威？交通局長挺下屬「公務員也有尊嚴」

2019-02-23 15:21

竹市府地球「蓋亞」 明天展出最後一天

2019-02-23 15:09

新竹公園櫻花開 明天歡迎來野餐

2019-02-23 14:28

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

土水師傅鞋髒不敢進超商 女店員暖心舉動讓客人險掉淚

2019-02-24 16:23

彰化沒百貨公司 家樂福便利購開不到3年也傳歇業

2019-02-24 14:47

台北燈節遊行下午登場 北市府備妥雨衣因應

2019-02-24 10:52

400年墓道碑龜趺座遭斷頭 原來竟有段鄉野傳說

2019-02-24 09:06

直播／台北燈節踩街風雨無阻 民眾撐傘等候東京迪士尼

2019-02-24 14:58

蘇貞昌拍板！ 台中國道1號接74號道路終於要做了

2019-02-24 12:32

千元鈔美麗誤會 「塔塔加薊」新物種驗明正身

2019-02-23 23:58

他1年瘦身11公斤 「有心就不會難」

2019-02-24 07:40

竹北最美麗的公路 楓香大道有月神之蛾現身

2019-02-24 11:24

台灣雲豹阿塱壹現蹤？玉管處：還在找證據

2019-02-23 20:04

屏東燈會還正熱 丹麥哥本哈根就來邀請明年跨海參展

2019-02-24 02:38

驚豔台灣燈會AI燈光秀 鄭文燦：水舞光雕落伍了

2019-02-23 22:55

外籍看護癌末想返鄉看女兒一面 愛心資助圓心願

2019-02-24 10:57

台北燈節明閉幕 3張交通管制圖讓你不塞車

2019-02-23 21:09

米奇米妮冒雨遊行 台北燈節氣氛歡樂

2019-02-24 16:28

台北燈節踩街、閉幕 中華路、紅樓周邊交管

2019-02-24 00:13

燈具外銷工廠老闆租地當小農 拜師3年銳變小番茄達人

2019-02-23 20:23

搶看台灣燈會鐵公路塞爆 屏東縣：停車位夠

2019-02-23 20:41

后里泰安櫻花季花開5成 有人開玩笑要加冰催花開

2019-02-24 09:24

一甲子同學會 國小老同學：相聚已是不易

2019-02-24 07:38

能源政策成效差？桃園今年暫緩推「光電埤塘」

2019-02-23 21:05

台東最冷元宵？炮竹、遶境大減

2019-02-23 22:52

水頭烈嶼通勤停車場爆滿鬧民怨 免錢停太多天是主因

2019-02-23 20:19

中市建設局今動工 串聯逢甲夜市與水湳經貿兩大亮點

2019-02-24 15:20

陸插畫家情定台灣郎 甘願為愛改變

2019-02-24 14:57

明台高中寵物經營科 就讀3年免學雜費

2019-02-24 12:43

偏鄉國中喜迎一甲子校慶 熱心家長齊種花旗木美化校園　

2019-02-23 23:08

汰換二行程機車 台南加碼補助

2019-02-23 23:53

路邊停車格只停進去一點 高市交通局：照樣要繳停車費

2019-02-23 23:06

台中6屆績優里長陳仁榮驟逝 趕辦活動奔波留遺憾

2019-02-24 10:31

踩街嘉年華遊行 迪士尼米奇、舞者熱舞

2019-02-24 16:30

228來羅莊櫻花步道散步 笑迎粉色系墨染櫻3月開

2019-02-23 20:38

水利署趁鋒面人工增雨 灌飽農田減輕供水壓力

2019-02-24 10:29

工業區還可賞花? 洋紅和黃花風鈴木、阿勃勒接續開花

2019-02-23 20:25

紀念228雄中保衛校園勇氣 自衛隊英雄90歲仍健步遊行

2019-02-24 13:08

不怕沒地方拍照打卡 淡水金色水岸再升級

2019-02-24 11:18

不讓高雄韓國瑜專美 嘉義縣水果周三出口香港

2019-02-24 18:33

蘇揆視察台74線系統交流道 何欣純：勿忘太平增設匝道

2019-02-24 12:12

交大台南校區致遠樓明動土 蔡英文出席

2019-02-24 12:57

高爾夫練習場、果菜區 這些學校成功「廢地利用」

2019-02-24 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top