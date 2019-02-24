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影／時代力量今成立竹縣辦公室 「新竹立委時力絕不缺席」

2019-02-24 18:33聯合報 記者郭政芬╱即時報導

竹縣立委多一席，各方人馬積極布局，時代力量今天下午在竹北正式成立新竹縣辦公室，執行黨主席邱顯智、立法委員黃國昌、縣議員連郁婷等人，宣示新竹縣2020年立委選戰，時代力量絕不缺席。

黃國昌表示，時代力量將理想的種子撒在各處，堅持當初要走的路線，一定可以吸引志同道合的人，對於2020年立委選舉，竹市要有自己的候選人，新竹縣更絕對沒有理由缺席。

他說，新竹有很多優秀的人才對政治卻步，但他相信在邱顯智主席號召下、在黨工努力下，會有更多人願意披上時代力量戰袍，送兩名立委到中央，這不管是對中央、對地方絕對是很有意義。

對於未來的人選，邱顯智說，不排除任何可能，目前也有幾位正洽談當中，最主要以年輕、清新且有專業的人士為主，找出竹縣優秀的人才來投入選戰。是否會兩席都爭取？邱顯智說，三月份會成立選對會，如何佈局將會再討論。

邱顯智在致詞中表示，時代力量在選前有兩波很大的文宣，其一是國民黨、民進黨有遭判刑紀錄的議員、第二波則是公布無黨籍議員遭判刑紀錄。這些人有的還可以連任成功，這在台灣，大家都習以為常、見怪不怪，但在德國卻是一件令人匪夷所思的事情。雖然時代力量在新竹縣只有一席議員，立法院也只有五席委員，但人少仍然可以帶給其他人壓力，甚至帶給台灣更好的政治、更好的未來。

新竹縣議員連郁婷表示，從去年上任到現在，雖然時代力量在新竹縣議會只有一席之地，但上任至今，就已經有不少改變，包含縣二足球場的開放，以及加快新竹縣的電子遊戲場自治條例的立法期程。新竹縣辦公室的成立，象徵著時代力量在新竹縣，會溢注地方與中央的力量，不論是法案的推動或者地方的發展，時代力量希望透過新竹縣辦公室的成立，能夠促成公民參政的平台，讓新竹縣各個議題培養出的公民力量，給予這個城市前進的動力。

時代力量今天下午在竹北正式成立新竹縣辦公室。記者郭政芬／攝影
時代力量今天下午在竹北正式成立新竹縣辦公室。記者郭政芬／攝影
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執行黨主席邱顯智、立法委員黃國昌、縣議員連郁婷等人，宣示新竹縣2020年立委選戰...
執行黨主席邱顯智、立法委員黃國昌、縣議員連郁婷等人，宣示新竹縣2020年立委選戰，時代力量絕不缺席。記者郭政芬／攝影
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時代力量新竹邱顯智
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