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桃市首棟社會住宅開放申請 才3天600人遞件

2019-02-24 17:52聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園市首棟社會住宅中路二號即將完工，20日起至3月5日下午5點受理申請，開放線上、桃園市政府2樓川堂及龜山住宅發展處辦公室臨櫃方式送件，首三日申辦民眾踴躍，已逾600名民眾遞件。

住宅發展處長莊敬權表示，中路二號社會住宅基本申請條件，為設籍桃園市滿一年或在桃園市就學、就業，年滿18歲以上中華民國國民，家庭成員在基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市都無自有住宅。

且每人每月平均所得低5萬1023元、不動產總價值低於540萬元，沒有未申請社會住宅、租金補貼、包租代管者，如想申請政策戶，須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

莊敬權說，中路二號社會住宅提供212戶開放申請，其中64戶政策戶將以評點方式排定選屋順序，48戶一般戶，將以抽籤方式排定選屋順序，租期以3年為一期，得續租1次合計6年。

每月租金含管理費，一般戶以市場行情8折計算，一、二、三房型租金分別為7250元、1萬3400元及1萬6400元；政策戶以市場行情6折計收，依不同房型租金分別為5700元、1萬600元及1萬2900元。

他也提醒，3月5日受理截止後，預定4月起依序辦理評點、抽籤、看屋、選屋等作業，最快今年9月入住，詳情可上桃園市政府住宅發展處網站及桃園市社會住宅申租管理系統查詢。

桃園市首棟社會住宅中路二號即將完工，目前開放申請，才3天有600人申請。圖／市府...
桃園市首棟社會住宅中路二號即將完工，目前開放申請，才3天有600人申請。圖／市府提供
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桃園市首棟社會住宅中路二號即將完工，目前開放申請，才3天有600人申請。圖／市府...
桃園市首棟社會住宅中路二號即將完工，目前開放申請，才3天有600人申請。圖／市府提供
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社會住宅新竹新北
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