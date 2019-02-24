桃市首棟社會住宅開放申請 才3天600人遞件

2019-02-24 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市首棟社會住宅中路二號即將完工，20日起至3月5日下午5點受理申請，開放線上、桃園市政府2樓川堂及龜山住宅發展處辦公室臨櫃方式送件，首三日申辦民眾踴躍，已逾600名民眾遞件。

住宅發展處長莊敬權表示，中路二號社會住宅基本申請條件，為設籍桃園市滿一年或在桃園市就學、就業，年滿18歲以上中華民國國民，家庭成員在基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市都無自有住宅。

且每人每月平均所得低5萬1023元、不動產總價值低於540萬元，沒有未申請社會住宅、租金補貼、包租代管者，如想申請政策戶，須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

莊敬權說，中路二號社會住宅提供212戶開放申請，其中64戶政策戶將以評點方式排定選屋順序，48戶一般戶，將以抽籤方式排定選屋順序，租期以3年為一期，得續租1次合計6年。

每月租金含管理費，一般戶以市場行情8折計算，一、二、三房型租金分別為7250元、1萬3400元及1萬6400元；政策戶以市場行情6折計收，依不同房型租金分別為5700元、1萬600元及1萬2900元。