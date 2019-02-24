巨城總動員熱血做公益 單日捐血破600袋

2019-02-24 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



春節前後期間血液庫存量低，Big City遠東巨城購物中心響應捐血活動不遺餘力，今天與新竹網路扶輪社、東北扶輪社及朝陽扶輪社投入更多資源擴大活動規模，邀請民眾一同挽袖支持「捐血一袋，救人一命」，成功挑戰去年捐血活動所締造的423袋捐血紀錄，今天單日破600袋成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，Big City遠東巨城購物中心自開幕以來，支持公益暨在地參與活動逾400場，受惠團體超過220個，成為擴散正向力量的溫馨園地，從被動等待合作到主動耕耘，2018年與社會團體同心協力共募得近2200袋血。今天的捐血活動也因捐袋250cc，即可獲得免費電影兌換券乙張，捐500cc即可獲得兩張電影票，吸引民眾共襄盛舉。

國際扶輪3501地區年度總監鄭仁芳表示，扶輪社向來以公益行善為宗旨，本次捐血活動正是體現暖心、熱心公益的一面，未來我們期許持續與Big City遠東巨城購物中心合作，一同為社會點燃溫暖，走進人群回饋社會，攜手為公益盡一份心力。

透過Big City遠東巨城購物中心FB粉絲專頁發文號召，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享，即使天氣濕冷仍澆不熄熱情民眾挽起袖子做公益的心，原訂上午9點開始的捐血活動，早上6點就出現排隊人潮。長期固定捐血的民眾表示，在新竹還是首次看到如此盛況，感覺相當振奮。