他1年瘦身11公斤 「有心就不會難」

2019-02-24 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「有心就不會難！」苗栗縣政府社會處長范陽添因此瘦身有成，1年多減重11公斤，體型明顯小一號，也因此他歷任縣府近10個不同職務受到重用，做什麼像什麼。

范陽添是陸軍上尉砲兵連長退伍，通過國防文職特考，1992年轉進縣府，先後在地政處、環保局、計畫處、農業處、原民處、社會處，還擔任過秘書、參議，並代理過竹南鎮長，其中，計畫處、農業處、原民處及社會處，受到重要都是一級主管，資歷豐富縣府數一數二。

「我也不是萬事通先生，有心就不會難」！范陽添歸功所受過的軍事訓練及職業軍人生涯，所培養出把事情做好的責任感，運用在公職，就是自己要做足功課，業務不會被考倒，同時思考如何精進，建立暢通團隊平台，與同仁一起努力解決問題，服務對象才會有感。

除了他的公職跨越各領域，范陽添.經常被問起瘦身有成，他分享經驗，指出1年多前陪著太太一起瘦身，考量到不受天氣、場所限制，他每天利用跑步機，快走慢跑3、40分鐘，配合高蛋白食物，減量吃7分飽的控制，體重從83公斤降到72公斤，且沒有再復胖，他工作依然忙碌，但少了一些重量負擔，覺得自己能量獲得提升。