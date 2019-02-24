一甲子同學會 國小老同學：相聚已是不易

2019-02-24 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



60年前從新竹市龍山國小畢業的小學生們，現在都成了祖父、母級，昨天開同學會，人人彷彿又回到小學時代般，聊著往事，龍山國小第14屆畢業同學會總幹事楊靜雯說，年紀雖然大了，但在國小發生的趣事記憶猶新，同學也彼此珍惜相聚時刻，期待下一個10年的同學會。

隔了一甲子再見面，個個興奮莫名，有的感動到紅了眼眶，給了大擁抱，龍山國小的檔案齊備，雖然事隔60年，但這群校友昔日合照等還完整保存，也讓參與的校友驚訝與感動。

榮譽會長王少白說，當時在學校唸書時的那個青澀模樣已模糊不清了，回憶起校園的情形，依稀記得有兩長排教室呈現L形，操場後面一角有老師宿舍，旁邊還有塊種菜的小園子，春天靠近光復路這邊教室外有潔白的枝枝花香。歷經了823砲戰還有87水災，其他事大概都不記得了。

他表示，以前花五毛錢喝碗魚丸湯，就算是奢侈的事。畢業至今，也舉辦了幾次同學會，有很多同學都曾參加過，但都沒有這次這麼盛大熱鬧。

龍山國小校友簡碧秋說，今年一聚，60多年前往事，因同學會而湧上心頭，百感交集，想起以前在小學時的生活、學習、玩樂，還撿拾石頭沾黏瀝青直接赤腳踩上，就變成了小學生的高跟鞋，回想起來格外有趣。

楊靜雯表示，越老越要動，龍山國小第14屆畢業校友每10年舉辦一次同學會，畢業生有152位，今天他們辦理國小畢業一甲子同學會，來了71人，他們在會場中唱兒歌、背誦武訓興學，不少人眼眶泛淚很感動。