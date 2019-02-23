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逛林鐵、賞夜景 桃園虎頭山將增3步道

2019-02-23 22:18聯合報 記者許政榆／桃園報導

桃園市虎頭山風景特定區鄰近市區，是休憩、賞夜景的熱門景點。 記者許政榆／攝影
桃園市虎頭山風景特定區鄰近市區，是休憩、賞夜景的熱門景點。 記者許政榆／攝影
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桃園市虎頭山風景特定區鄰近市區，是熱門休憩、賞夜景的景點，市府風景管理處規畫虎頭山淺山步道環境改善工程，新設三元、太極宮及水汴頭3條長500至700公尺的親山步道，昨天舉行動土典禮，預計8月完工開放。

另外，為打造虎頭山風景特定區自然環境教育場所，市府將在中油煉油廠斜前方、龜山苗圃規劃森綠花園教育園區，總面積約2.7公頃，結合便捷的步道成為寓教於樂場所，也成為縣道桃11線往林口間的新亮點。

虎頭山風景特定區每年約吸引300萬人次的遊客，是熱門的休憩景點，市府為提升虎頭山親山步道及生態環境教育場域發展，規畫淺山步道環境改善工程，總經費2688萬元，新增設3條親山步道，其中三元步道長550公尺，從虎頭山公園至福頭山登山路口。

另外，太極宮步道長700公尺，從縣道桃11線9公里處至太極宮；水汴頭步道長500公尺，從縣道桃11線8公里處延伸至汴洲公園及荷顯宮。

市長鄭文燦表示，淺山步道工程於縣道桃11線、桃林鐵路間規畫3條步道，串聯標線系統，搭配桃林鐵路路廊活化、結合綠色運輸功能，可以帶動路廊軸帶周邊觀光休憩活動，騎乘自行車或散步都可由東、南、西各方向進入虎頭山風景特定區。

中油鄭文燦自行車
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