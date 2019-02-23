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能源政策成效差？桃園今年暫緩推「光電埤塘」

2019-02-23 21:05聯合報 記者張裕珍╱即時報導

蔡政府喊出「非核家園」，再生能源發電目標占比百分之20，目標裝置總容量要2000萬瓩，無黨籍市議員牛煦庭今天於議會質詢，桃市被分配到300萬瓩責任額，但迄今僅增加11.8萬瓩，等同達成率僅3.9%，直言是「桃市府無能，還是中央目標不切實際？」尤其桃園近年力推埤塘種電，8口光電埤塘發電量2.69萬瓩，也僅為理想目標值66萬瓩的4%，對比總統小英過去下鄉，殷殷期待千塘之鄉埤塘光電綠能計畫成效，顯得格外諷刺。

市府經濟發展局長郭裕信答詢坦言，離達標務實來說「有困難」，由於能源政策由中央制訂，若能事前與地方「多溝通」執行可行性，會更周延，至於第二階段光電埤塘計畫已確定暫緩推動，此決定已向中央回報，經濟部次長將於三月初來桃園開會與市府研商後續推動。

牛煦庭今質詢秀出桃市綠能成績單，指出市府升格以來新增太陽能發電量為11.8萬瓩，但中央交辦民國114年要達成300萬瓩責任額，相當1.5座核能發電廠，達成率不到百分之四，批「市府配合綠能大張旗鼓，頻開記者會、搞專案辦公室」，這成績單能看嗎？

牛也三度質問，達成率低落是因市府無能或中央政策不合理，最後直言「是最接地氣的地方政府不願說實話」；議員舒翠玲也說，市府是鴕鳥心態，明知埤塘光電計畫有疑慮，恐影響埤塘生態與環境，但仍配合中央設置，表明埤塘種電弊多於利，市府就該結束這樣的政策。

經發局回應，桃園市推動各項再生能源政策，包含私有房舍太陽光電補助計畫、推動公有房舍建置太陽光電、執行綠能屋頂全民參與計畫等，據台電資料，桃園市太陽光電裝置容量達12.37萬瓩，較升格前成長達23倍，占全國比例5.2%，是苗栗以北縣市之冠，並說中央並未給地方政府明確目標值，且各縣市地理條件與發展項目不一，難以配額計算。

對此，牛煦庭說，市府經發局許多文件資料，都提到市府短期目標再生能源裝置容量要於民國109年達成100萬瓩，並以太陽能光電為主要推動項目，三年內需增加75萬瓩裝置容量，包含浮動式埤塘光電，長期目標要於民國114年達成300萬瓩。

郭裕信另表示，埤塘光電配合行政院農委會優先推動17口設置，現已核發八口埤塘土地容許使用，發電量2.69萬瓩，由於地方有生態、環境疑慮，也有居民說影響風水與景觀等，今年決定暫緩第二階段，並將規畫建立工作坊導入公民參與，並針對水質、生態、環境影響等調查進行比對評估，也將與經濟部能源局研商表達地方困難，以確立後續推展原則。

桃園市議員牛煦庭（右）今天質詢市府經發局長郭裕信（左），指出光電埤塘等計畫推動成...
桃園市議員牛煦庭（右）今天質詢市府經發局長郭裕信（左），指出光電埤塘等計畫推動成效不彰，綠色能源政策不切實際。記者張裕珍／翻攝
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