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春耕如常供灌 鯉魚潭水庫全力支援苑裡農業用水

2019-02-23 15:48聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

苗栗縣苑裡地區春耕已於2月15日開始，水利署表示，將增加鯉魚潭水庫放水量，全力支援苑裡地區春耕農業用水，請農民放心。

水利署表示，已協調臺中農田水利會配合作好節水灌溉措施，同時希望農民於最短時間內集中整田插秧，並加強區域調度及實施人工增雨，希望將水源蓄存於鯉魚潭水庫來滿足用水需求。

苗栗縣苑裡地區屬大安溪鯉魚潭水庫下灌區，由於目前仍為枯水期，降雨量僅約歷年平均2成5，致大安溪流量銳減至每日約25萬噸，比往年同期平均值55萬噸減少約30萬噸。

水利署已於2月15日成立旱災應變小組，臺中農田水利會亦提前於2月11日成立108年春耕第一期稻作大安溪、大甲溪分水調節隊，將配合河川流量及各灌區整田插秧進度日夜加強灌溉管理用水，同時鯉魚潭水庫亦將全力配合滾動式彈性增加放水量，以全力支援春耕期間所需農業用水需求。

水利署強調，目前供水一切正常，春耕如常供灌!氣象資料預估2月底3月初有降雨機會，但考量降雨有其不確定性因素，將持續日日監看管控水情，並依實際降雨狀況機動調整鯉魚潭水庫放水量，並與臺中農田水利會等相關單位共同合作精緻調配用水，以維持民生、農業及產業用水穩定；由於目前降雨未如預期，水利署再次呼籲各界共體時艱共同節水，降低枯水期間可能帶來的用水不便影響。

水庫水利署農田水利會
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