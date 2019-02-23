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228連假首日 桃園楊梅幼獅交流道7到12時高乘載管制

2019-02-23 15:27聯合報 記者張弘昌╱即時報導

因應228連假出遊車潮，桃園市警察局楊梅分局將配合高速公路局規畫高乘載等重點交通疏導措施進行有關管制如下：

2月28日上午7時到12時，實施國1楊梅、幼獅交流道南下入口匝道高乘載管制；替代道路線為台1線、台5線及台61線等。深夜暫停收費時段為2月28日至3月3日，每日0到5時暫停收費。

連假期間，楊梅區埔心牧場、新屋區永安漁港及新屋綠色隧道，將吸引大量人潮車流前往。楊梅警分局針對永安漁港周邊道路，中山西路、台61線及觀海路等加強疏導。

228連假首日，桃園楊梅、幼獅交流道7到12時高乘載管制。圖／楊梅警分局提供
228連假首日，桃園楊梅、幼獅交流道7到12時高乘載管制。圖／楊梅警分局提供
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228連假首日，桃園楊梅、幼獅交流道7到12時高乘載管制。圖／楊梅警分局提供
228連假首日，桃園楊梅、幼獅交流道7到12時高乘載管制。圖／楊梅警分局提供
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高乘載管制連假警察
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