籌備4年14次流標 湖口王爺壟運動公園今開工

2019-02-23 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園，歷經4年籌畫，中間流標過14次，今天終於成功舉行動土典禮，縣長楊文科致詞時甚至用「國父十次革命」來形容過程的艱辛，期許工程能如期如質完工，提供湖口鄉民優質的運動健身、休閒遊憩場所，也讓學校能培訓更多優秀的運動選手。

縣府教育處表示，湖口王爺壟運動公園蓋在湖口中山路與達生路間，占地約3.03公頃，縣府在2016年4月曾召集公所及地方里民，共同舉行「初步規畫設計說明會」，並決議以活力型運動公園模式為設計方向。

今年1月16日第14招標，由華盛營建工程股份有限公司得標，工程發包金額為新台幣1億5360萬元，總工期480個日曆天，預計明年6月完工，興建完成後將由湖口鄉公所後續管理。

教育處指出，湖口王爺壟運動公園計畫設計標準直排輪場地、4座風雨籃球場、包含槌球場的多功能草地、附屬設施館(行政管理、公共廁所)等主要設施，滿足老中青幼等不同年齡層的運動需求。

湖口鄉長林志華表示，這個運動場原是要斥資3、4億元，新建竹縣的小巨蛋，後來因縣府財政能力有限而逐漸改規畫為目前的版本。楊文科則說，未來會和地方攜手，繼續爭取在湖口、楊梅交界處，增設交流道銜接台一線，疏解塞車，湖口高中遷校王爺壟案也會積極爭取中央經援，讓湖口鄉成為閃亮的明珠。