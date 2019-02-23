親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳河北1.5萬頭豬染非洲豬瘟暴斃 中共撲殺封鎖消息

「韓流」無法擋 鄭世維造勢還未開場估已破5000人

女科長拍桌耍官威？交通局長挺下屬「公務員也有尊嚴」

2019-02-23 15:21聯合報 記者張裕珍╱即時報導

市府官員耍官威又一樁？桃園市政府市府園區今天有民眾發送傳單，指名道姓附上照片指交通局1名女科長態度囂張傲慢，在民眾面前拍桌至少3次，並要交通局長劉慶豐不要再官官相護；對此劉慶豐回應，起源為一起交通局劃設綠色鋪面陳情案，陳情人反應異味問題，交通局協助油漆送驗確認沒問題，陳情人仍不願接受，某次與科長會面時頻頻大小聲，科長可能一時情緒上來才會拍桌，他力挺自家科長認為「公務員也有尊嚴」，不會懲處。

該名科長澄清，自己並無拍桌，是輕輕地提醒陳情人，她也說，希望陳情人聚焦在漆料送驗這件事情上，由於陳情人頻頻提出質疑，對機構送驗結果也不能接受，但公部門已經為此處理耗費許多金錢與人力，他希望對方能夠確實聚焦，才是真正解決問題。

市府園區多輛機車今天都被塞入1紙傳單，傳單寫道1名女科長「好大的官威」，指去年12月22日，該名科長公然在民眾和兩名股長面前拍桌至少3次以上，批評科長耍官架子「當科長很了不起」，並指科長態度囂張傲慢，不道歉也不認錯，並要交通局長勿再官官相護。

劉慶豐說，陳情人張先生去年陳情，自家住家附近畫設人行綠色鋪面，散發臭味，影響身體健康，交通局受理陳情後，即積極處理，還特地將油漆送至SGS機構檢驗，由於戶外塗刷油漆沒有規範標準，因此以較嚴謹的市內油漆塗料標準進行檢驗，最後都符合。

劉說，但張姓陳情人依舊不服，交通局二度送驗，甚至增加送驗桶數，張仍不願信服，去年底張到交通局會客室陳情，由該科股長協助說明，他有注意到，陳情人當時就頻頻大小聲，甚至揚言要拍桌，挑釁意味濃厚，最後科長出面回應，可能因一時情緒上來，才會拍桌。

劉慶豐說，科長拍桌一事，陳情人事後要求他懲處，但他因為有見到陳情人當時咄咄逼人的態度，因此選擇力挺自家同仁，「公務員也有尊嚴」，並無懲處，後續自己也有親自回應陳情人電話，並請交通局同仁安排，屆時請SGS機構親自向陳情人說明，另未來畫設綠色鋪面將提前公告，並請廠商多加注意塗料調製，也強調交通局針對此陳情案都有積極溝通。

桃園市政府市府園區今天有民眾發送傳單，指名道姓附上照片指交通局一名女科長態度囂張...
桃園市政府市府園區今天有民眾發送傳單，指名道姓附上照片指交通局一名女科長態度囂張傲慢，在民眾面前拍桌至少3次，並要交通局長劉慶豐不要再官官相護，劉慶豐對此提出說明澄清。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市政府市府園區今天有民眾發送傳單，指名道姓附上照片指交通局一名女科長態度囂張...
桃園市政府市府園區今天有民眾發送傳單，指名道姓附上照片指交通局一名女科長態度囂張傲慢，在民眾面前拍桌至少3次，並要交通局長劉慶豐不要再官官相護，劉慶豐對此提出說明澄清。記者張裕珍／攝影
分享

公務員
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國際訂房網消費爭議多 桃市府籲民眾詳閱網站說明

2019-02-23 12:15

228連假首日 桃園楊梅幼獅交流道7到12時高乘載管制

2019-02-23 15:27

竹市府地球「蓋亞」 明天展出最後一天

2019-02-23 15:09

新竹公園櫻花開 明天歡迎來野餐

2019-02-23 14:28

看夜景更方便！桃園虎頭山風景區增3步道8月完工

2019-02-23 12:26

市政團隊臉譜／竹市社會處長 李季縈帶人帶心

2019-02-22 23:39

春耕供水不足 苑裡農民抱怨

2019-02-22 23:33

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

桃園大溪永昌埤 久旱溶氧量低魚群暴斃

2019-02-22 17:56

要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38

台北燈節迪士尼遊行「民眾觀賞區」公布了！想提早佔位先筆記

2019-02-22 15:45

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10

桃園燈會延長至228連假？鄭文燦拍板：24日落幕不續展

2019-02-22 17:59

影／從上帝視角看見台灣燈會 網友：起雞皮疙瘩

2019-02-22 20:40

台東「最美蓄水池」祕境封了 民眾：沒機會拍到了！

2019-02-23 11:48

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

台灣燈會「無名英雄」 行動服務車隊就在遊客身邊

2019-02-22 19:24

永福樓明熄燈 最後一夜訂桌逾9成

2019-02-23 00:38

雲霧繚繞摩天輪 絕美景緻令人屏息

2019-02-22 15:14

要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34

影／銅梁火龍成絕響？ 南投縣力爭明年火龍再現

2019-02-22 21:22

北市敬老、愛心卡下月起加碼補助 計程車單趟補助一律50元

2019-02-22 23:42

「二度蜜月」不去了 老夫妻把30萬旅費全捐給家扶

2019-02-23 08:26

影╱沒工廠卻死了群魚 竟是礁溪市區住戶汙水害的

2019-02-23 12:27

台灣燈會提燈取材三地門「風豬爺」 原住民：鬼扯！

2019-02-22 20:09

影／韓國瑜參拜光德寺 淨心長老親自接待

2019-02-22 19:12

高雄拚雙語觀光城市 電台讓運將主婦天天ABC

2019-02-22 15:38

女兒牆種菜 殘葉當肥料 市長大讚：好點子！

2019-02-23 08:12

台灣燈會夢幻照網路洗版 「海之女神」紅遍全台

2019-02-22 19:09

台南捷運串3大核心 藍批世紀豪賭

2019-02-22 23:51

宜蘭稻田裡去年種出貓熊 今年企鵝家族要來了

2019-02-23 09:37

蒜頭糖廠蔗埕文化園區風鈴木盛開 還有橘紅木棉道

2019-02-23 08:11

台灣燈會大到走到腿痠 遊湖船玩法輕鬆又盡興

2019-02-23 10:49

天暖也可泡溫泉 中部業者推出新春優惠方案

2019-02-22 18:52

兒子的百萬撫卹金 她20年陸續捐了3台復康巴士

2019-02-23 08:25

全台首座「食物森林」公有共享

2019-02-22 23:50

台灣之光！ 頭城休閒農場旅館獲全球永續旅館認證

2019-02-22 16:29

彰化鐵路高架化退回補件 議員：配合款我們都同意

2019-02-22 20:11

桃園大溪永昌埤 久旱溶氧量低魚群暴斃

2019-02-22 17:56

花蓮林管處打造生態廊道 黃喉貂、台灣野山羊現蹤

2019-02-23 10:25

體驗黃金麥浪之美！大雅區小麥產業文化節228登場

2019-02-22 15:33

自稱「無形的」找他去 男子枯坐小林村遺址5天

2019-02-23 13:54

東區空屋問題 柯文哲：房屋持有成本太低

2019-02-23 10:57

汐止自行車道接基隆 議員不滿工程延宕

2019-02-22 19:38

士林夜市水果攤罰到倒？協會理事：是遊客變少

2019-02-22 23:33

台南宣布利多 擴大補助偏鄉及中低收淘汰二行程機車

2019-02-23 12:32

市政團隊臉譜／竹市社會處長 李季縈帶人帶心

2019-02-22 23:39

黃昭堂雕像被噴紅漆 里長：遭到侮辱地方很憤怒

2019-02-23 15:03

沖繩拉麵職人Eigo親煮風車拉麵 想吃的快報名

2019-02-23 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top