女科長拍桌耍官威？交通局長挺下屬「公務員也有尊嚴」

2019-02-23 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



市府官員耍官威又一樁？桃園市政府市府園區今天有民眾發送傳單，指名道姓附上照片指交通局1名女科長態度囂張傲慢，在民眾面前拍桌至少3次，並要交通局長劉慶豐不要再官官相護；對此劉慶豐回應，起源為一起交通局劃設綠色鋪面陳情案，陳情人反應異味問題，交通局協助油漆送驗確認沒問題，陳情人仍不願接受，某次與科長會面時頻頻大小聲，科長可能一時情緒上來才會拍桌，他力挺自家科長認為「公務員也有尊嚴」，不會懲處。

該名科長澄清，自己並無拍桌，是輕輕地提醒陳情人，她也說，希望陳情人聚焦在漆料送驗這件事情上，由於陳情人頻頻提出質疑，對機構送驗結果也不能接受，但公部門已經為此處理耗費許多金錢與人力，他希望對方能夠確實聚焦，才是真正解決問題。

市府園區多輛機車今天都被塞入1紙傳單，傳單寫道1名女科長「好大的官威」，指去年12月22日，該名科長公然在民眾和兩名股長面前拍桌至少3次以上，批評科長耍官架子「當科長很了不起」，並指科長態度囂張傲慢，不道歉也不認錯，並要交通局長勿再官官相護。

劉慶豐說，陳情人張先生去年陳情，自家住家附近畫設人行綠色鋪面，散發臭味，影響身體健康，交通局受理陳情後，即積極處理，還特地將油漆送至SGS機構檢驗，由於戶外塗刷油漆沒有規範標準，因此以較嚴謹的市內油漆塗料標準進行檢驗，最後都符合。

劉說，但張姓陳情人依舊不服，交通局二度送驗，甚至增加送驗桶數，張仍不願信服，去年底張到交通局會客室陳情，由該科股長協助說明，他有注意到，陳情人當時就頻頻大小聲，甚至揚言要拍桌，挑釁意味濃厚，最後科長出面回應，可能因一時情緒上來，才會拍桌。