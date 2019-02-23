竹市府地球「蓋亞」 明天展出最後一天

2019-02-23 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，從1月底擺放至今，在黑暗中微微發光、太空感十足的絕美星體引起網路熱議，從最初的飄浮狀態到後半展期落地，動向備受民眾關注。市長林智堅表示，明天周日是蓋亞地球「竹市出任務」的最後一天，請民眾務必把握周末最後朝聖機會。

林智堅指出，本次新竹過好年藝術燈區以探索太空為主題，在東門城、護城河沿線佈設太空梭、月球寶寶、蓋亞地球等主題燈飾。護城河一個月來越夜越美麗，每晚都充滿親子、情侶三五成群散步賞燈，讓竹市年節氣氛十足。30天來破15萬人次到訪，是竹市歷年年節藝術燈節新高，民眾可得把握明天最後的觀賞機會，跟蓋亞地球留下合照。

地球燈飾「蓋亞」為真實地球的180萬分之一，是英國藝術家路克・傑朗姆的作品，表面圖像經NASA授權，且在距211公尺處觀賞，就如同在月球表面觀看地球的視覺效果。

林智堅說，「蓋亞」也成竹市2019年節最夯的打卡景點，無論白天晚上都有勘比夜市的人潮聚集，還有不少幼稚園、學校單位帶團參訪，由老師解說讓孩子「就近」認識地球，儼然成為小小科普戶外教室；日前蔡英文總統也來到蓋亞朝聖拍照，直呼新竹人「很幸福」。

城銷處長顏章聖指出，由於竹市府加碼推出遊客住宿補助，將暖冬國旅補助延長至3月3日（228連假後）並涵蓋假日，在年假9天期間，旅宿業者住房率較去年增加兩成。推估今年2月份觀光旅遊人數，應可較去年同期成長超過3成，逆勢翻轉帶動觀光商機。