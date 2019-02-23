親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳河北1.5萬頭豬染非洲豬瘟暴斃 中共撲殺封鎖消息

「韓流」無法擋 鄭世維造勢還未開場估已破5000人

竹市府地球「蓋亞」 明天展出最後一天

2019-02-23 15:09聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，從1月底擺放至今，在黑暗中微微發光、太空感十足的絕美星體引起網路熱議，從最初的飄浮狀態到後半展期落地，動向備受民眾關注。市長林智堅表示，明天周日是蓋亞地球「竹市出任務」的最後一天，請民眾務必把握周末最後朝聖機會。

林智堅指出，本次新竹過好年藝術燈區以探索太空為主題，在東門城、護城河沿線佈設太空梭、月球寶寶、蓋亞地球等主題燈飾。護城河一個月來越夜越美麗，每晚都充滿親子、情侶三五成群散步賞燈，讓竹市年節氣氛十足。30天來破15萬人次到訪，是竹市歷年年節藝術燈節新高，民眾可得把握明天最後的觀賞機會，跟蓋亞地球留下合照。

地球燈飾「蓋亞」為真實地球的180萬分之一，是英國藝術家路克・傑朗姆的作品，表面圖像經NASA授權，且在距211公尺處觀賞，就如同在月球表面觀看地球的視覺效果。

林智堅說，「蓋亞」也成竹市2019年節最夯的打卡景點，無論白天晚上都有勘比夜市的人潮聚集，還有不少幼稚園、學校單位帶團參訪，由老師解說讓孩子「就近」認識地球，儼然成為小小科普戶外教室；日前蔡英文總統也來到蓋亞朝聖拍照，直呼新竹人「很幸福」。

城銷處長顏章聖指出，由於竹市府加碼推出遊客住宿補助，將暖冬國旅補助延長至3月3日（228連假後）並涵蓋假日，在年假9天期間，旅宿業者住房率較去年增加兩成。推估今年2月份觀光旅遊人數，應可較去年同期成長超過3成，逆勢翻轉帶動觀光商機。

除此之外，府前的快閃飛碟「飛吧！太空豬」互動藝術體驗，展出短短20天也吸引2萬3千人次造訪，體感裝置化身為螢幕上的小豬出任務、上太空，是小小孩的最愛。

新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，明天為展出最後一日。圖／新竹市政府提供
新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，明天為展出最後一日。圖／新竹市政府提供
分享
新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，明天為展出最後一日。圖／新竹市政府提供
新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，明天為展出最後一日。圖／新竹市政府提供
分享
新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，明天為展出最後一日。圖／新竹市政府提供
新竹市政府幸福廣場設置地球燈飾「蓋亞」，明天為展出最後一日。圖／新竹市政府提供
分享

太空新竹林智堅
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國際訂房網消費爭議多 桃市府籲民眾詳閱網站說明

2019-02-23 12:15

228連假首日 桃園楊梅幼獅交流道7到12時高乘載管制

2019-02-23 15:27

女科長拍桌耍官威？交通局長挺下屬「公務員也有尊嚴」

2019-02-23 15:21

新竹公園櫻花開 明天歡迎來野餐

2019-02-23 14:28

看夜景更方便！桃園虎頭山風景區增3步道8月完工

2019-02-23 12:26

市政團隊臉譜／竹市社會處長 李季縈帶人帶心

2019-02-22 23:39

春耕供水不足 苑裡農民抱怨

2019-02-22 23:33

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

桃園大溪永昌埤 久旱溶氧量低魚群暴斃

2019-02-22 17:56

要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38

台北燈節迪士尼遊行「民眾觀賞區」公布了！想提早佔位先筆記

2019-02-22 15:45

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10

桃園燈會延長至228連假？鄭文燦拍板：24日落幕不續展

2019-02-22 17:59

影／從上帝視角看見台灣燈會 網友：起雞皮疙瘩

2019-02-22 20:40

台東「最美蓄水池」祕境封了 民眾：沒機會拍到了！

2019-02-23 11:48

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

台灣燈會「無名英雄」 行動服務車隊就在遊客身邊

2019-02-22 19:24

永福樓明熄燈 最後一夜訂桌逾9成

2019-02-23 00:38

雲霧繚繞摩天輪 絕美景緻令人屏息

2019-02-22 15:14

要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34

北市敬老、愛心卡下月起加碼補助 計程車單趟補助一律50元

2019-02-22 23:42

影／銅梁火龍成絕響？ 南投縣力爭明年火龍再現

2019-02-22 21:22

「二度蜜月」不去了 老夫妻把30萬旅費全捐給家扶

2019-02-23 08:26

影╱沒工廠卻死了群魚 竟是礁溪市區住戶汙水害的

2019-02-23 12:27

台灣燈會提燈取材三地門「風豬爺」 原住民：鬼扯！

2019-02-22 20:09

影／韓國瑜參拜光德寺 淨心長老親自接待

2019-02-22 19:12

高雄拚雙語觀光城市 電台讓運將主婦天天ABC

2019-02-22 15:38

女兒牆種菜 殘葉當肥料 市長大讚：好點子！

2019-02-23 08:12

台灣燈會夢幻照網路洗版 「海之女神」紅遍全台

2019-02-22 19:09

台南捷運串3大核心 藍批世紀豪賭

2019-02-22 23:51

宜蘭稻田裡去年種出貓熊 今年企鵝家族要來了

2019-02-23 09:37

蒜頭糖廠蔗埕文化園區風鈴木盛開 還有橘紅木棉道

2019-02-23 08:11

台灣燈會大到走到腿痠 遊湖船玩法輕鬆又盡興

2019-02-23 10:49

天暖也可泡溫泉 中部業者推出新春優惠方案

2019-02-22 18:52

兒子的百萬撫卹金 她20年陸續捐了3台復康巴士

2019-02-23 08:25

全台首座「食物森林」公有共享

2019-02-22 23:50

台灣之光！ 頭城休閒農場旅館獲全球永續旅館認證

2019-02-22 16:29

彰化鐵路高架化退回補件 議員：配合款我們都同意

2019-02-22 20:11

桃園大溪永昌埤 久旱溶氧量低魚群暴斃

2019-02-22 17:56

花蓮林管處打造生態廊道 黃喉貂、台灣野山羊現蹤

2019-02-23 10:25

自稱「無形的」找他去 男子枯坐小林村遺址5天

2019-02-23 13:54

東區空屋問題 柯文哲：房屋持有成本太低

2019-02-23 10:57

汐止自行車道接基隆 議員不滿工程延宕

2019-02-22 19:38

士林夜市水果攤罰到倒？協會理事：是遊客變少

2019-02-22 23:33

台南宣布利多 擴大補助偏鄉及中低收淘汰二行程機車

2019-02-23 12:32

黃昭堂雕像被噴紅漆 里長：遭到侮辱地方很憤怒

2019-02-23 15:03

沖繩拉麵職人Eigo親煮風車拉麵 想吃的快報名

2019-02-23 11:48

市政團隊臉譜／竹市社會處長 李季縈帶人帶心

2019-02-22 23:39

女科長拍桌耍官威？交通局長挺下屬「公務員也有尊嚴」

2019-02-23 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top