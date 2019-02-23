看夜景更方便！桃園虎頭山風景區增3步道8月完工

2019-02-23 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市虎頭山風景特定區，不僅鄰近桃園市區，更是許多民眾喜愛休憩景點、賞夜景熱門地。記者許政榆／攝影 分享 facebook

桃園市虎頭山風景特定區，不僅鄰近桃園市區，更是許多民眾喜愛休憩景點、賞夜景熱門地，為拉近桃園都會區和虎頭山自然景觀距離，桃園市風景管理處著手規劃，進行虎頭山淺山步道環境改善工程，今日舉行動土典禮，將增設全新3條步道，預計今年8月完工。

桃園市長鄭文燦今日主持動土典禮，表示虎頭山環保公園啟用迄今已有51年歷史，近年來民眾喜愛戶外參加活動，加上地理位置便利，更成為民眾親近自然、健身運動的好所在，平均每年遊客量約300萬人次。

鄭文燦指出，為提升虎頭山親山步道以及生態環境教育場域發展，推動桃11縣道路段與桃林鐵路間，以3條步道急標線系統進行串聯，搭配桃林鐵路路廊活化、結合綠色運輸功能，能帶動起路廊軸帶周邊觀光休憩活動，以騎乘自行車或步行方式，由東、南、西各面向，皆可進入虎頭山風景特定區。

觀光旅遊局副局長王振鴻指出，淺山步道環境改善工程，總預算金額2688萬元，由中央補助1862萬元，桃園市府自籌1003萬元，於今年2月開工，預計今年8月竣工。

風景管理處處長廖育儀新增設3條步道，包括「三元步道」共550公尺，從虎頭山公園至福頭山登山路口；「太極宮步道」700公尺，從桃11線9K處至太極宮；「水汴頭步道」500公尺，從桃11線8K處延伸至汴洲公園及荷顯宮。