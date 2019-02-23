國際訂房網消費爭議多 桃市府籲民眾詳閱網站說明

2019-02-23 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國外旅遊盛行，愈來愈多民眾選擇自由行，自行上網預定海外住宿，選擇更為多元，不過，桃園市政府消費者服務中心從去年迄今共受理有關網路訂房消費爭議共18件，有消費者到日本北海道住宿，但到飯店住宿刷卡後，之後收到帳單才發現飯店早在他預定時就被扣款因而重複扣款，市府提醒消費者使用國際訂房網站訂房，應詳閱網站使用說明或常見問題等，並確認住宿日期才預訂，以避免爭議。

桃園市政府消費者服務中心指出，107年1月至108年2月受理有關網路訂房消費爭議案18件，大多是訂房後取消訂房的退費爭議，像有消費者申訴於網站訂房，因訂房未成功，故再次預訂，之後發現重複訂房，於是致電網站取消，網站回應消費者所訂房型無法取消。

另有消費者申訴預訂於107年8月間入住日本飯店，因故無法前往故取消訂房，網站客服回應已逾免費取消期限無法退費，也有消費者申訴107年10月初在網站預訂日本北海道飯店住宿，該飯店可先預訂後付款，11月初到飯店住宿時現場刷卡付款，收到信用卡帳單時發現網站已於10月間以信用卡扣款，造成重複收款。

桃園市消費者服務中心指出，交通部觀光局就國內觀光旅館業與旅館業及民宿經營者的旅客訂房事宜，已公告個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項，消費者使用國際訂房網站預訂國內住宿，若於住宿前取消，業者須依上述規定辦理，提醒消費者預訂國外住宿發生爭議，因國外旅館業者不受我國法令管轄，權益較無保障，使用前宜審慎確認。