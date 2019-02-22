桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園捷運綠線與鐵路地下化進度，備受地方關注，捷運綠線土建地下潛盾GC02標與GC03標分別歷經兩度與三度流標，皆無廠商投標，國民黨議員林政賢、陳美梅等人憂心影響工期，鐵路地下化部分原訂交通部今年年中核定綜合規劃報告，民進黨議員李光達則不滿核定期程延後半年，通車時間又往後延至115年，迄今盼不到動工，儼然政策跳票。

捷運綠線全線約27.8公里，計畫總經費約982.64億元，機電GM01標已在去年標出，土建高架段GC01標已於去年10月分別於八德及蘆竹動工，但土建地下潛盾GC02標迄今2次流標，GC03標於則面臨3次流標，動工期程仍是未知，議員林政賢質詢表示，捷運綠線是桃園發展命脈，要市府說明頻頻流標到底如何解決？

市議員魯明哲、詹江村、劉茂群則接力批評，民進黨立委鄭寶清多次在公開場合宣稱，上任47天就爭取捷運綠線1300億元經費，「到底是真新聞還是假消息，若有上千億元，市府就不用出一毛錢」，對此捷運工程局長陳文德說，綠線核定經費為982億元，其中中央補助397億元，其餘則由市府自編預算與自償性預算。

至於地下潛盾標頻頻流標，陳文德說明，因標案採統包工程，包含細部設計及工程興建，廠商考量近期大宗原物料如鋼筋砂石等價格持續上漲，或是缺少此類工程經驗，以致流標，年初針對標案召開專家學者委員會研析後，市府將請專業管理顧問公司以合理條件檢討招標文件內容，進行預算檢討及工期調整，修正完成後預定3月再次上網公告招標，第一階段仍預定於114年底陸續通車。

另鐵路地下化的可行性研究已獲行政院核定，將增設鳳鳴、中路、永豐、中原與平鎮等5座通勤車站，總經費約964.09億元，民進黨議員李光達則不滿，市府過去表示交通部將於今年年中核定綜合規劃報告，但為何議會專案報告又變成年底，直言「不要再延了，差半年差很多」，是否真能如期於114年完工，否則政策跳票誰該負責。

市議員陳萬得則替南區市民發聲，認為平鎮車站被規劃為地下簡易通勤站，相當不妥，他希望能再往南延伸1.2公里設站，以銜接66快速道路解決塞車痛苦，也能均衡南北發展，市議員涂權吉也說，既然高架化都能改地下化，就不要「重北輕南」，建議地下化路段延伸到楊梅埔心一帶。對於南區議員建議，陳文德說，由於可行性研究已經通過，會再充分向中央溝通表達地方意見，但延伸到楊梅恐牽涉到用地與拆遷等，他無法承諾。