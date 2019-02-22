要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



有「苗栗穀倉」之稱的苗栗縣苑裡地區最近進入春耕，農民紛紛忙著整田，鯉魚潭水庫2月中旬開始供應灌溉用水，但遭農民指責「要7塊給3塊」，抱怨供水不足嚴重影響春耕，醞釀集體赴水庫抗議；水庫管理中心強調今年水情稍緊，因此以「節約用水」方式供水，將加強溝通，盼農民共體時艱。

苑裡地區2000多公頃農田藉由苑裡圳供應灌溉用水，目前鯉魚潭水庫以每秒3立方公尺水量供應灌溉用水，農民抱怨供水不足，原本盼供水每秒7立方公尺，但水庫減量供水，苑裡圳及下游農田根本難以取水，影響春耕整田進度，另外秧苗業者也不滿，擔心秧苗出貨延誤而報銷。

苑裡鎮民代表會副主席陳基寶指出，水庫放3分水量到大安溪，到了苑裡圳取水口只剩下1分水量，根本難以供應春耕用水需求，目前是春耕「關鍵時期」，農民都相當焦急，即使3月間雨量、水量有了，但可能已無秧苗可用，為此怨聲四起，近日將到水庫管理中心抗議，要求相關單位重視農民心聲，提出解決方案。

鯉魚潭水庫供應大台中及苗栗地區民生、農業用水，蓄水率昨天跌破4成，今天蓄水量剩下4579萬噸。水庫管理中心主任李政忠表示，去年同期水情佳且蓄水充足，但今年水情稍緊，因此節約供應灌溉用水，雖然供水減少，但仍足以應付苑裡春耕用水，水庫會加強與農民溝通。

李政忠表示，鯉魚潭水庫目前與石岡壩每天合供大台中150萬噸民生用水，水庫供水約60萬噸，2月中旬起供應苑裡灌溉用水，每天約25萬噸。