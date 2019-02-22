桃市勞工局就業服務處年後協助2波資遣員工媒合就業

2019-02-22 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市嘉聯益觀音廠及茂迪光電，農曆年前共資遣約1000名員工，桃園市勞動局為協助員工順利轉職，開辦6場中大型徵才活動，今天在中壢就業服務中心舉辦就業轉銜服務。日月光及太平洋電纜釋出近200個職缺，提供資遣員工選擇媒合就業，生活能夠儘快回歸正軌。

參加就業轉銜員工表示，徵才廠商工作內容、性質與原工作雷同，年節假期結束想儘快回工作崗位，已接受徵才媒合洽談中。據桃園市就業服務處統計，農曆年後首波茂迪光電公司資遣628人，目前失業給付認定申請人數326人，近半數已轉職，其餘陸續協助就業轉銜中。

農曆春節假期結束恢復上班首日，桃園市就業服務處就協助茂迪光電公司，資遣的628人，提供就業媒合轉銜服務。加上部分員工年底轉職潮，市府勞動局以「專案徵才」方式，辦理6場中大型徵才活動，共計136家廠商，釋出6000多個職缺。

蘋果軟板大廠嘉聯益科技股份有限公司因訂單大量萎縮，農曆年後資遣觀音廠434 位員工，21日正式解雇。為協助被資遣員工後續就業轉職，桃園市勞動局就業服務處依資遣通報名冊，針對被資遣員工逐一展開聯繫，提供徵才活動及失業給付說明會，提供相關法律諮詢及服務。

今天在中壢就業服務中心舉行的媒合徵才活動，日月光釋出161個工作職缺、太平洋電纜釋出30個，薪水在2萬7至5萬3間，工作內容以技術員、工程師及採購品管為主，員工們認真填寫面試單，希望能儘快找到合適的工作。

桃園市府就業服務處處長劉玉儀表示，嘉聯益觀音廠從去11月就開始陸續資遣派遣工，年後這一波資遣434名，累計人數達835人，這也是繼去年宏達電大量資遣後，所發生的最大資遣案，顯示台灣電子科技相關產業市場逐漸萎縮中。