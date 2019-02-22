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白米不再放到長米蟲！扶輪社捐桃園8社區關懷據點冰箱

2019-02-22 16:15聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市眾多社區關懷據點提供老人供餐服務，但白米不好存放，主辦的社區發展協會往往面臨白米放到長米蟲等窘境，桃園南區扶輪社響應市府推動惜食觀念，今天一口氣捐贈8個、總價48萬元的三門商用冰箱給8處社區發展協會與愛心惜食供應站，社區成員都相當開心，直說冰箱就用來存放白米，未來不用再「吃飯配芝麻」，是最棒新年禮物！

桃園南區扶輪社長謝縉霟媒合多個友社捐贈三門商用冰箱給市府社會局，今天下午在桃園綜合會議廳舉行捐贈儀式，市長鄭文燦親自出席並致謝，肯定扶輪社捐贈冰箱的創舉，讓社區長輩能在活動之後，享用更健康新鮮的食材，用心替社會盡一份心力。

受贈冰箱的單位包含桃園區大檜溪、汴洲、西埔、明盛、小檜溪、新埔與龍岡社區發展協會以及愛心惜食供應站等8處有需求的關懷據點與民間單位，冰箱總價共48萬元。

位於武陵高中附近的桃園區龍岡社區發展協會推動關懷據點十多年，每周一到五早上與下午都安排課程，中午則準備五菜一湯餐點，邀請長輩用餐，據點活動相當熱絡，協會理事長吳振芳說，每人每月繳交800元，即可享用中午由志工親自烹飪的餐點，由於飯鍋份量有限，只能限額60份，有意參加者眾，協會以活動能力較差的長輩為用餐優先。

吳振芳說，每人每月繳交餐費800元，其實不太足夠，但加上衛福部與市府社會局補助，就可供應每天五菜一湯的菜色，至於白米部分，則由市府媒合農糧署提供，協會每三個月會領取一次，但白米存放不易，有時準備煮米時，才發現白米上早已爬滿小米蟲。

「有了新冰箱就能好好存放白米了！」吳說，每三個月領一次白米，一次領每包30公斤白米，共25包，由於數量多又沒冰箱冷藏，很容易長米蟲，志工都得費心清洗挑除，感謝扶輪社捐助大型三門冰箱，將專門用以儲放白米，對關懷據點來說幫助很大。

桃園市眾多社區關懷據點提供老人供餐服務，但白米不好存放，桃園南區扶輪社響應市府推...
桃園市眾多社區關懷據點提供老人供餐服務，但白米不好存放，桃園南區扶輪社響應市府推動惜食觀念，今天一口氣捐贈8個、總價48萬元的三門商用冰箱給8處社區發展協會與愛心惜食供應站，供存放白米。記者張裕珍／攝影
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桃園市眾多社區關懷據點提供老人供餐服務，但白米不好存放，桃園南區扶輪社響應市府推...
桃園市眾多社區關懷據點提供老人供餐服務，但白米不好存放，桃園南區扶輪社響應市府推動惜食觀念，今天一口氣捐贈8個、總價48萬元的三門商用冰箱給8處社區發展協會與愛心惜食供應站，供存放白米。記者張裕珍／攝影
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