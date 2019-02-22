竹市長照服務獲國際獎肯定 籲民眾多加利用長照資源

2019-02-22 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹市長期照顧透過資源整合，提供到宅沐浴車、長者營養餐飲、交通接送等服務，獲西太平洋健康城市聯盟（簡稱AFHC）頒發創新發展獎，新竹市衛生局表示，本次獲獎不僅為竹市爭光，更希望藉此讓更多民眾知道衛生局的服務，能妥善利用各項長照服務資源。

西太平洋健康城市獎是由西太平洋健康城市聯盟舉辦，該聯盟成員主要是來自城市、政府機關、非政府組織、國家機構等組成，自2003年成立以來，每兩年舉辦一次全球會議及評選，吸引許多國家及城市參與，此屆AFHC創新發展獎項共有5個國家33個城市獲獎，新竹市與台東縣是六都外唯二獲選本獎項的城市。

新竹市衛生局長吳昭軍指出，長照政策關心每一個有長輩的家庭，好的政策的推動能造福更多市民，衛生局在106年成立專責單位衛生局長期照顧科，整合長期照顧服務，陸續推動各類照顧服務方案，希望打造一個綿密而友善的長照服務網絡，讓長輩在地老化，本次「爺奶的幸福樂園」參賽獲獎，也是給衛生局同仁最好的肯定。

獲獎的「爺奶的幸福樂園」包含多項長照服務，包括「到宅沐浴車」，將組合盥洗設備搬進失能長輩家中，由專業操作員、護理師及照顧服務員到府服務；「營養餐飲服務」只要是經評估過的失能長者，就能由家屬申請服務，由衛生局合作單位提供365天全年無休的餐飲服務。

「長期照顧交通接送服務」則是衛生局與計程車業者合作，只要條件符合的失能長者有就醫與復健需求就能申請，並依家庭經濟狀況調整收費；「長照出院準備服務」是與台大、國泰、國軍、南門、馬偕五大醫院合作，由醫院評估人員協助評估長者需求，當失能長者出院後，銜接長照中心的居家服務、專業服務（包括居家護理及復健）、喘息服務與輔具提供等。