親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

兩大KTV巨頭錢櫃、好樂迪確定合併 下午5時重訊說明

他月薪5萬想養賓士 網友曝買下去「殘酷後果」

竹市長照服務獲國際獎肯定 籲民眾多加利用長照資源

2019-02-22 14:36聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹市長期照顧透過資源整合，提供到宅沐浴車、長者營養餐飲、交通接送等服務，獲西太平洋健康城市聯盟（簡稱AFHC）頒發創新發展獎，新竹市衛生局表示，本次獲獎不僅為竹市爭光，更希望藉此讓更多民眾知道衛生局的服務，能妥善利用各項長照服務資源。

西太平洋健康城市獎是由西太平洋健康城市聯盟舉辦，該聯盟成員主要是來自城市、政府機關、非政府組織、國家機構等組成，自2003年成立以來，每兩年舉辦一次全球會議及評選，吸引許多國家及城市參與，此屆AFHC創新發展獎項共有5個國家33個城市獲獎，新竹市與台東縣是六都外唯二獲選本獎項的城市。

新竹市衛生局長吳昭軍指出，長照政策關心每一個有長輩的家庭，好的政策的推動能造福更多市民，衛生局在106年成立專責單位衛生局長期照顧科，整合長期照顧服務，陸續推動各類照顧服務方案，希望打造一個綿密而友善的長照服務網絡，讓長輩在地老化，本次「爺奶的幸福樂園」參賽獲獎，也是給衛生局同仁最好的肯定。

獲獎的「爺奶的幸福樂園」包含多項長照服務，包括「到宅沐浴車」，將組合盥洗設備搬進失能長輩家中，由專業操作員、護理師及照顧服務員到府服務；「營養餐飲服務」只要是經評估過的失能長者，就能由家屬申請服務，由衛生局合作單位提供365天全年無休的餐飲服務。

「長期照顧交通接送服務」則是衛生局與計程車業者合作，只要條件符合的失能長者有就醫與復健需求就能申請，並依家庭經濟狀況調整收費；「長照出院準備服務」是與台大、國泰、國軍、南門、馬偕五大醫院合作，由醫院評估人員協助評估長者需求，當失能長者出院後，銜接長照中心的居家服務、專業服務（包括居家護理及復健）、喘息服務與輔具提供等。

衛生局也藉此宣導，民眾若符合條件積極申請，善加利用資源為長者提供更好照顧，同時呼籲民眾，加強長者預防保健活動，預防保健、活力老化、減緩失能，促進長者健康福祉，提升長者生活品質，歡迎電洽03-5355283(長期照顧專線)或1966，將有專人提供服務。

「營養餐飲服務」只要是經評估過的失能長者，就能由家屬申請服務，由衛生局合作單位提...
「營養餐飲服務」只要是經評估過的失能長者，就能由家屬申請服務，由衛生局合作單位提供365天全年無休的餐飲服務。圖／新竹市衛生局提供
分享
「到宅沐浴車」是將組合盥洗設備搬進失能長輩家中，由專業操作員、護理師及照顧服務員...
「到宅沐浴車」是將組合盥洗設備搬進失能長輩家中，由專業操作員、護理師及照顧服務員到府服務。圖／新竹市衛生局提供
分享

長照新竹復健
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

復興水荒 水車應急 下月底設臨時加壓供水站

2019-02-21 23:39

「浪漫台三線」前瞻補助2大案傳被撤銷經費 烏龍一場

2019-02-21 23:31

竹南收費停車格縮減降民怨 估計減至1000個以內

2019-02-21 23:03

林智堅當導遊 伴總統漫遊風城 護城河畔享受下午茶

2019-02-21 22:59

關西周邊第3座火力發電廠？  鄉親組自救會反宏關電廠

2019-02-21 22:54

新科團隊臉譜／平鎮區長鄭詩鈿 民政局經驗熟悉區里業務

2019-02-21 22:51

永和市場重建 怕生意受影響僅2攤願遷東門市場

2019-02-21 22:49

桃園辦全運會 議員批巨蛋僅辦一項賽事 還到外縣市比賽

2019-02-21 22:43

影／竹南停車收費政策有變 鎮長：收費停車格能減則減

2019-02-21 20:07

春耕如火如荼農民擔心缺水 農民：休耕停灌盼早決定

2019-02-21 19:03

自製土磚蓋的家 為何十年後要親手推倒、燒了它？

2019-02-21 19:00

建案施工拔鋼軌樁 隔鄰住家地基跟著下陷

2019-02-21 18:46

購置核磁共振、震波碎石 部桃新屋分院提升醫療服務

2019-02-21 17:04

瞎爆！這群人住水庫旁 卻年年缺水用

2019-02-21 16:48

反宏關電廠興建 關西鄉親組自救會號召連署

2019-02-21 16:36

免費開放小烏來風景區？桃市府：年支出千萬很難不收費

2019-02-21 14:24

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

自製土磚蓋的家 為何十年後要親手推倒、燒了它？

2019-02-21 19:00

台灣燈會停車一晚被收費2千 車主發文討拍反被罵

2019-02-22 10:33

林佳龍盧秀燕「講悄悄話」 到底在說什麼？

2019-02-22 00:10

台南要建輕軌 西門路沿線居民反對抗議

2019-02-21 17:41

為兩年後做準備 林智堅逛台灣燈會坦言有壓力

2019-02-21 21:51

影／竹南停車收費政策有變 鎮長：收費停車格能減則減

2019-02-21 20:07

宜蘭檢舉烏賊車一年爽賺28萬 但現在被迫要出走了

2019-02-21 17:57

影／議員轟台北燈節「史上最爛」 柯文哲怒：大家自有公斷

2019-02-22 13:35

影╱幫女騎士綁鞋帶網嘆太撩妹 她笑：我是女的

2019-02-21 17:06

影／士林官邸鬱金香展登場！11天展期賞7萬株浪漫花海

2019-02-22 09:12

淡水天元宮賞櫻擠爆 新北228起加開2線接駁車

2019-02-22 09:20

議員提桃園燈會延長至228連假 市府：審慎評估

2019-02-22 11:01

讓議長搞混的5人是有多像？基隆議會預備會爆笑連連

2019-02-22 12:31

金門陳滄江向城隍爺稟告 強調不會再回民進黨

2019-02-21 21:34

瞎爆！這群人住水庫旁 卻年年缺水用

2019-02-21 16:48

基隆新科議員走自己的路？鄭文婷組跨黨新科議員聯誼會

2019-02-22 11:12

顏家古厝埋沒荒草堆 子孫盼申請古蹟保留

2019-02-21 21:17

就在明天！ 高市6區停水14小時 1萬5千戶受影響

2019-02-21 19:05

澎湖雙胞胎女警 同單位服務局長也錯認

2019-02-21 20:57

新北預算又卡關 副市長打臉藍黨鞭

2019-02-21 17:47

士林官邸鬱金香展 7萬株只展11天

2019-02-22 00:05

基隆輕軌 市府：前瞻軌道建設中走最快的

2019-02-21 23:27

還湖於民 宜蘭水利會強制收回大湖風景區

2019-02-21 20:37

台中州廳修繕2年完工太趕 盧秀燕將爭取文化部保留預算

2019-02-21 23:32

台南捷運藍線過關 綠、紅線尚未正式呈報政院

2019-02-21 23:33

「浪漫台三線」前瞻補助2大案傳被撤銷經費 烏龍一場

2019-02-21 23:31

公車智慧站牌分年建置效率差？柯文哲：很不喜歡拖4年

2019-02-22 11:54

花蓮最賺錢測速照相機在這裡 民眾小心！

2019-02-21 18:07

台北燈節遭批史上最爛 柯文哲：給工作人員打氣

2019-02-22 11:10

屏東賞燈停車被索2千元？屏東縣府：那是私人場地

2019-02-21 16:30

新北市準爸媽有福了！親子好康全在「新北孕育寶App」

2019-02-22 12:24

環狀線試車尖銳煞車聲好吵 板橋居民：讓人精神分裂

2019-02-21 20:07

埔里逐燈祭殘存大量廢竹材 志工巧手賦予新生命

2019-02-22 09:20

柯文哲出席業界晚宴 李紀珠稱「可能的總統參選人」

2019-02-21 20:49

基隆暖暖愛情鏈 暖心公園好約會

2019-02-22 00:05

女青農江曉琪栽培小果番茄 嘉義縣評鑑賽奪冠

2019-02-21 18:09

台南捷運串3大核心 一期藍線初期估每日3萬人次

2019-02-22 11:25

暖冬效應 香蕉盛產價跌3成

2019-02-21 23:18

嘉義市鐵路高架化 市府盼降低38億自籌款

2019-02-21 23:26

台北燈節預算新高 被批史上最爛

2019-02-21 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top