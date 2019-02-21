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關西周邊第3座火力發電廠？  鄉親組自救會反宏關電廠

2019-02-21 22:54聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

宏關電力公司計畫在新竹縣關西鎮興建發電廠，地方鄉親擔憂衝擊環境生態，成立「反宏關...
宏關電力公司計畫在新竹縣關西鎮興建發電廠，地方鄉親擔憂衝擊環境生態，成立「反宏關電廠」自救會，昨天上午自救會在鎮公所開說明會。 記者陳斯穎／攝影
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宏關電力公司計畫在新竹縣關西鎮興建發電廠，地方鄉親擔憂衝擊環境生態，成立「反宏關電廠」自救會，號召所有反對者連署，以至少5000人為目標。昨天自救會在鎮公所舉辦說明會。關西鎮長劉德樑表示，作為行政首長他必須行政中立，不便連署，但一定會把鄉親意見反映給中央單位。

自救會由場址所在的東平里里長鄧光明任會長，周邊石光、大同兩里里長嚴盛任、陳振才分任副會長。自救會說明，關西已有新桃燃氣發電廠，加上2024年完工的龍潭高原電廠也鄰近關西，「宏關如果過關，將成為關西鎮周邊第3座火力發電廠」。

宏關2007年通過環評，但只論宏關自身對關西的影響，而不是討論「新桃+宏關」對關西的影響。關西已有新桃發電廠，若再增設宏關電廠，勢必衝擊環境生態，尤其關西地形會讓受汙染空氣滯留，嚴重影響空氣品質。

自救會指出，12年前環評通過，環差也差點過關，所幸1月底開第3次環差會議時，不少鎮民出席反對，才爭取到第4次環差會議，但多數關西人仍對蓋電廠毫不知情，近來發起連署，並舉辦說明會，就是要集結鄉親共同抵制。

關西鎮長劉德樑表示，宏關電力公司有誠意的話，應該重新召開公聽會，讓民眾更了解狀況，若是鄉親還是堅決反對，鎮公所一定和鄉親站在一起。

自救會環評新竹
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