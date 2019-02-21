影／竹南停車收費政策有變 鎮長：收費停車格能減則減

2019-02-21 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮推動市區路邊、路外停車收費，預定3月間進行停車格位置會勘及假放樣，但這項停車收費計畫因新任鎮長方進興認為應減少畫設數量以降低民怨，目前已要求規畫公司重新檢討，未來畫設的收費停車格將比原先規畫的1500格減少許多。

竹南鎮人口已逾8萬5000人，是全縣人口第三多的大鎮，近年來竹南與頭份市區快速都市化，市區停車空間愈形擁擠，一位難求，苗栗、頭份市近3年內相繼實施路邊停車收費，停車困難的問題獲疏解，竹南鎮也決定跟進。

竹南鎮市區道路停車不易，竹南國中地下停車場雖於去年啟用，但周邊中正路、博愛街、大營路、光復路等多條市區道路仍是一位難求。

竹南鎮公所建設課表示，顧問公司去年完成的停車收費期末報告，預計實施路邊停車收費的範圍，以環市路一、二、三段以內的市區道路為主，估計可新設1200個收費停車格，加上既有停車格可達1500個，原本去年底要假放樣，但因配合路平專案、道路加封工程而暫延。

方進興表示，過去他擔任代表會主席時，就認為鎮公所規畫的收費停車格太多，容易造成沿路住戶、商家的民怨，也可能因畫設太多而閒置，因此他上任後要求顧問公司重新檢討畫設的數量及位置，未來將以公部門、商圈、銀行等停車需求大的地點為主，前後畫設二、三十個，視情況酌予增加，下月他將陪同會勘假放樣位置，收費停車格能減則減，不應為了畫設增添民怨。