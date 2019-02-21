親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北海道再現六弱強震 規模5.7

杜拜女網／決勝盤大逆轉 謝淑薇再拍落前球后晉4強

影／竹南停車收費政策有變 鎮長：收費停車格能減則減

2019-02-21 20:07聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮推動市區路邊、路外停車收費，預定3月間進行停車格位置會勘及假放樣，但這項停車收費計畫因新任鎮長方進興認為應減少畫設數量以降低民怨，目前已要求規畫公司重新檢討，未來畫設的收費停車格將比原先規畫的1500格減少許多。

竹南鎮人口已逾8萬5000人，是全縣人口第三多的大鎮，近年來竹南與頭份市區快速都市化，市區停車空間愈形擁擠，一位難求，苗栗、頭份市近3年內相繼實施路邊停車收費，停車困難的問題獲疏解，竹南鎮也決定跟進。

竹南鎮市區道路停車不易，竹南國中地下停車場雖於去年啟用，但周邊中正路、博愛街、大營路、光復路等多條市區道路仍是一位難求。

竹南鎮公所建設課表示，顧問公司去年完成的停車收費期末報告，預計實施路邊停車收費的範圍，以環市路一、二、三段以內的市區道路為主，估計可新設1200個收費停車格，加上既有停車格可達1500個，原本去年底要假放樣，但因配合路平專案、道路加封工程而暫延。

方進興表示，過去他擔任代表會主席時，就認為鎮公所規畫的收費停車格太多，容易造成沿路住戶、商家的民怨，也可能因畫設太多而閒置，因此他上任後要求顧問公司重新檢討畫設的數量及位置，未來將以公部門、商圈、銀行等停車需求大的地點為主，前後畫設二、三十個，視情況酌予增加，下月他將陪同會勘假放樣位置，收費停車格能減則減，不應為了畫設增添民怨。

建設課表示，原有的規畫方案，環市路二、三段的停車格都將收費，未來可能儘有部分停車需求大的地點畫設收費停車格，鎮內收費停車格總數估計會減少至1000個以內。

苗栗縣竹南鎮市區停車不易，鎮公所推動停車收費，預計3月辦理停車格位置會勘及假放樣...
苗栗縣竹南鎮市區停車不易，鎮公所推動停車收費，預計3月辦理停車格位置會勘及假放樣，因鎮公所政策改變，畫設數量將比原規畫減少許多。記者胡蓬生／攝影
分享

路平專案苗栗縣停車場
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

自製土磚蓋的家 為何十年後要親手推倒、燒了它？

2019-02-21 19:00

春耕如火如荼農民擔心缺水 農民：休耕停灌盼早決定

2019-02-21 19:03

建案施工拔鋼軌樁 隔鄰住家地基跟著下陷

2019-02-21 18:46

購置核磁共振、震波碎石 部桃新屋分院提升醫療服務

2019-02-21 17:04

瞎爆！這群人住水庫旁 卻年年缺水用

2019-02-21 16:48

反宏關電廠興建 關西鄉親組自救會號召連署

2019-02-21 16:36

免費開放小烏來風景區？桃市府：年支出千萬很難不收費

2019-02-21 14:24

228連假補班不憂鬱 紓壓療癒香氛下殺3折起

2019-02-21 09:40

因為3棵老松樹 公館國中校舍重建變更規畫

2019-02-21 09:22

借書刷個卡就走 桃園青溪國小智慧圖書館啟用

2019-02-21 07:41

23日起…新溪口吊橋門票 只需50元

2019-02-20 23:32

暫緩旅遊消費券挨批 桃市府：春遊再推

2019-02-20 23:27

吳志揚暗批選市長得票少 陳學聖：公道自在人心

2019-02-20 22:51

苗栗火車站再造工程動工 改善門面與交通動線

2019-02-20 22:43

竹縣推動竹北AI園區 議員：易塞車需配套

2019-02-20 22:31

市政團隊臉譜／桃市青年局長顏蔚慈 33歲展現創新能量

2019-02-20 22:27

苗縣400戶包租代管社宅 最快7月可申請

2019-02-20 22:21

桃市首間社宅 「中路二號」最快9月可入住

2019-02-20 22:19

水情緊優先春耕穩定供水 3月1日起桃、竹農田打折供水

2019-02-20 18:58

苗縣爭取400戶包租代管社宅 有意願者盡速登記建檔

2019-02-20 18:50

影／陳明通訪竹市 林智堅盼陸委會幫招台商進駐竹市

2019-02-20 18:37

桃園首間社宅申請首日受理264戶 市府提醒這件事

2019-02-20 18:25

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

士林夜市現切水果攤 市府一月取締44件2攤倒了

2019-02-21 10:28

影╱郭國文指農產銷中是騙局 謝龍介：外行話不必回應

2019-02-21 13:06

台北燈節挨轟「史上最爛」 柯文哲：我覺得還好

2019-02-21 12:09

台南要建輕軌 西門路沿線居民反對抗議

2019-02-21 17:41

𩵚魠魚季 台東釣到20公斤魚王

2019-02-20 23:20

神秘宗教習俗「觀四腳神」重現 童如青蛙四處跳

2019-02-21 14:05

五股交流道增設65線高架匝道 2023年可望提早完成

2019-02-21 12:22

士林夜市現切水果攤爭議不斷 市府強力稽查迫退出商圈

2019-02-21 14:55

影／浙江九獅圖、百葉龍來台 道具機關讓人看傻了

2019-02-20 22:47

士林官邸鬱金香展開幕 浪漫花海綻放

2019-02-21 12:14

宜蘭檢舉烏賊車一年爽賺28萬 但現在被迫要出走了

2019-02-21 17:57

因為3棵老松樹 公館國中校舍重建變更規畫

2019-02-21 09:22

自製土磚蓋的家 為何十年後要親手推倒、燒了它？

2019-02-21 19:00

影╱幫女騎士綁鞋帶網嘆太撩妹 她笑：我是女的

2019-02-21 17:06

參觀台中花博 愛馬仕台灣區總經理：現代忙碌人最需要

2019-02-21 10:08

臺中監獄收容人花燈獲獎 矯正機關連11年奪「燈王」

2019-02-20 21:05

台南降房屋稅有困難？藍議員：鄭文燦敢、黃偉哲不敢

2019-02-21 13:17

影／韓國瑜、陳致中同台 還大喊「愛與包容」

2019-02-21 11:44

30米高空炫技 台灣燈會高空馬戲團演出僅剩一場

2019-02-20 21:58

瞎爆！這群人住水庫旁 卻年年缺水用

2019-02-21 16:48

兩廟人馬摔椅打架 罰「跪媽祖前懺悔」

2019-02-21 15:30

后里泰安櫻花開4成 網友期待228連假全開

2019-02-21 10:18

粉紅花海超浪漫 烏山頭水庫南洋櫻提前盛開

2019-02-21 07:41

垃圾堆8600噸 花蓮求援

2019-02-21 00:12

爭取台中港北堤全段開放釣魚 立院副院長蔡其昌協調

2019-02-21 14:32

不再滯銷 鳳梨出貨銷陸 高雄鳳梨伯笑顏開

2019-02-20 23:05

新北預算又卡關 副市長打臉藍黨鞭

2019-02-21 17:47

不老餐廳推「125號便當直送」 學用Line@訂單線上客服

2019-02-21 09:35

打造金華街文創城區 日式宿舍變身文青甜點店

2019-02-21 09:35

爬大坑步道可消耗一塊雞排熱量 中市觀旅局長爬給你看

2019-02-21 15:40

23日起…新溪口吊橋門票 只需50元

2019-02-20 23:32

嘉義帝寶爭議 水庫保護聯盟不排除再絕食抗議

2019-02-21 10:48

吳志揚暗批選市長得票少 陳學聖：公道自在人心

2019-02-20 22:51

台灣燈會隨便拍都美 外媒見證台灣軟實力

2019-02-21 10:47

中市秘書處長／26歲顏迺倫 全台最年輕一級首長

2019-02-20 22:40

遭批史上最爛燈節？北市觀傳局長：歡迎來走走

2019-02-21 10:47

新北燈會辰光橋光雕成亮點 人潮擁擠警籲搭乘大眾運輸

2019-02-21 12:20

借書刷個卡就走 桃園青溪國小智慧圖書館啟用

2019-02-21 07:41

花季接力登場！台南學甲蜀葵花海 12種花色爭豔

2019-02-21 13:06

利澤焚化廠蚊子館變金雞母 賣電年收億元

2019-02-21 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top