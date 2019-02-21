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清大浮世繪展 日本古代美人駝背縮脖、身長腿短才美

2019-02-21 19:07聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

清華大學今展出「盛世萬象－史博館典藏浮世繪展」，可觀察到日本江戶時代的賞花情景似與今同。其中，46幅最接地氣的庶民美學浮世繪，參觀民眾回到一個半世紀前的日本賞花、看戲、觀美人。民眾除了可在現場布置的日式庭園拍照打卡，還能親手製作浮世繪版畫。

一走進展場，迎面的即是兩幅賞梅圖〈花鳥風月卷－鳥〉及〈江戶紫〉，雖出自不同繪師之手，但構圖相近，前景是穿著華麗袍服的俊男美女，背景則是映照水面的一樹梅花，除人物服飾髮型等細節，還可看到石燈籠等庭園的布置及畫中人物們賞花時享用的茶點。

馬孟晶指著落合芳幾所繪賞梅畫中貴公子足立光氏的服飾與髮型說，「這可是當時時尚的指標呢。」不同於一般大河劇中男主角常頂著中間剃光、只留兩邊的「月代頭」，浮世繪中男子腦門上頂的是像蝦尾般的髮髻，這是三代豐國為這位男主角特別設計的造型。

馬孟晶說，三代豐國存世的浮世繪據信超過萬幅，數量為所有繪師之冠。他的美人畫被大量複印如今日之時尚雜誌，當時畫中美人造型流行的是「貓背豬首」，也就是駝背縮脖子；此外還要「胴長短足」，也就是身長腿短，如今看來格外有趣。

她介紹，此次浮世繪展也有數幅賞櫻圖，如花魁遊街賞夜櫻的〈爭奇競艷賞花圖〉，都很值得一觀。

國立歷史博物館館長廖新田表示，史博館在1998年收到這批由日本收藏家五井野正所捐的百件浮世繪版畫，這次展覽希望秉持著捐贈者的初衷，讓藝術走入校園。

清華大學文物館籌備處的藏品植基於中文系教授楊儒賓的捐贈，他曾在2009年史博館《1949－新台灣的誕生》的展覽上出借許多重要收藏。館校10年後攜手合作，正好見證美好情誼。

廖新田說，「浮世」二字源出於佛教，泛指現象界的林林總總，後引申為當代、塵世之意。浮世繪是精緻民間生活的描繪，畫風細膩，充分展現出日本的生活風格與美學。

清華大學文物館籌備處主任馬孟晶指出，這次展出的浮世繪多出自江戶時期最大畫派「歌川派」繪師之手，包含三代豐國、落合芳幾等。展出分為四大主題，如「美人畫」描繪花街遊女或庶民女子、「役者繪」繪製歌舞伎演員的形象或舞台演出、「源氏繪」源自通俗流行小說插圖、「風景畫」則描繪風景名勝。

浮世繪展展出時間為每周二至周六上午11時至下午6時，將展出至3月底免費參觀。團體可預約於每日上午11點或下午3點導覽，電洽游小姐（03）574-2245。

清華大學文物館籌備處主任馬孟晶指出，這次展出的浮世繪多出自江戶時期最大畫派「歌川...
清華大學文物館籌備處主任馬孟晶指出，這次展出的浮世繪多出自江戶時期最大畫派「歌川派」繪師之手，邀請大家參展。記者郭宣彣／攝影
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《盛世萬象－史博館典藏浮世繪展》展出落何芳幾所繪的〈江戶紫〉。圖／清大提供
《盛世萬象－史博館典藏浮世繪展》展出落何芳幾所繪的〈江戶紫〉。圖／清大提供
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《盛世萬象－史博館典藏浮世繪展》展出三代豐國所繪的〈花鳥風月卷－鳥〉。圖／清大提...
《盛世萬象－史博館典藏浮世繪展》展出三代豐國所繪的〈花鳥風月卷－鳥〉。圖／清大提供
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