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春耕如火如荼農民擔心缺水 農民：休耕停灌盼早決定

2019-02-21 19:03聯合報 記者曾增勳╱即時報導

石門水庫水情吃緊，桃園市農業局面對一期春耕是否休耕、停灌未定，桃園市及新竹部分地區農民已展開春耕，桃園市大園、觀音、新屋等地農民進行翻耕、整地及插秧工作，農民擔心一期稻作春耕缺水，農民今天下午表示，農民春耕已投入請工、肥料成本超過一半，現在不能停水，如果休耕停灌政策要早定，「要顧及農民肚子」不要把問題丟給農民。

桃園市桃園、石門兩大農田水利會水圳涵蓋桃園市、新竹縣湖口、新豐地區約3萬6千公頃農田，兩農田水利會2月底前春耕採計畫總量供水，滿足農民一期作春耕用水原則，桃園市農業局主管表示，農民已展開春耕插秧，兩水利會水源供水正常，尚未達休耕、停灌標準，農民無需擔心。

曾獲全國經典好米表揚的大園區農民陳燕卿率領代耕隊農民40人，一期稻作代耕近800公頃農田，目前和平育苗中心已備妥所有農田需求秧苗，陳燕卿說，現在秧苗已成長較長，農田正進行翻耕、整地及插秧，為配合節約用水，原本翻耕、整地3次用水，現在減為整地才用水1次，現在不能停水，如果真的水情吃緊缺水，休耕停灌需要農民配合，要早日明確，不要經常等到3月底、4月初才宣布。

同樣曾獲全國經典好米表揚的觀音區農民梁信琪表示，現在一期稻作已進行春耕作業，農民也都投入請零工、肥料及秧苗也都訂好秧苗，成本已投入一半以上，一旦缺水，農民會配合政府調度用水，但也要顧及「農民的肚子」，是否休耕停灌政策要早定，不然農民花進去的成本誰來吸收。

桃園市大園、觀音、新屋農民已展開一期春耕整地插秧，要求現在農業用水不能停，是否休...
桃園市大園、觀音、新屋農民已展開一期春耕整地插秧，要求現在農業用水不能停，是否休耕停灌農民希望早確定。記者曾增勳／攝影
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桃園市大園、觀音、新屋農民已展開一期春耕整地插秧，農民備妥秧苗已成長變長插秧必須...
桃園市大園、觀音、新屋農民已展開一期春耕整地插秧，農民備妥秧苗已成長變長插秧必須用水，是否休耕停灌農民希望早確定。記者曾增勳／攝影
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農民石門水庫
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