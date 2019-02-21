春耕如火如荼農民擔心缺水 農民：休耕停灌盼早決定

2019-02-21 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



石門水庫水情吃緊，桃園市農業局面對一期春耕是否休耕、停灌未定，桃園市及新竹部分地區農民已展開春耕，桃園市大園、觀音、新屋等地農民進行翻耕、整地及插秧工作，農民擔心一期稻作春耕缺水，農民今天下午表示，農民春耕已投入請工、肥料成本超過一半，現在不能停水，如果休耕停灌政策要早定，「要顧及農民肚子」不要把問題丟給農民。

桃園市桃園、石門兩大農田水利會水圳涵蓋桃園市、新竹縣湖口、新豐地區約3萬6千公頃農田，兩農田水利會2月底前春耕採計畫總量供水，滿足農民一期作春耕用水原則，桃園市農業局主管表示，農民已展開春耕插秧，兩水利會水源供水正常，尚未達休耕、停灌標準，農民無需擔心。

曾獲全國經典好米表揚的大園區農民陳燕卿率領代耕隊農民40人，一期稻作代耕近800公頃農田，目前和平育苗中心已備妥所有農田需求秧苗，陳燕卿說，現在秧苗已成長較長，農田正進行翻耕、整地及插秧，為配合節約用水，原本翻耕、整地3次用水，現在減為整地才用水1次，現在不能停水，如果真的水情吃緊缺水，休耕停灌需要農民配合，要早日明確，不要經常等到3月底、4月初才宣布。