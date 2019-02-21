建案施工拔鋼軌樁 隔鄰住家地基跟著下陷

2019-02-21 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區合作街27巷，一處新建住宅工地，造成鄰房損壞地面裂痕損害，市議員舒翠玲、黃敬平今天會同市府建管處會勘，發現建商已造成明顯公共危害，建管處已要求建商提出搶救補強計畫，尚未修復完成，以及向居民說明取得共識前，不得復工。

市議員舒翠玲表示，這處工地建商，日前要將鄰房側鋼軌樁拔除，住戶擔心土質流失造成坍塌，希望建商不要拔除，她到場請建商不要拔樁，沒想到工地仍執意拔除鋼軌樁，果然造成地面崩裂，且有大量沙子往工地排流，危及隔鄰住家基地安全。

住戶向市議員黃敬平、舒翠玲陳情，發覺連排水溝都下陷、移位，排流水流滲到地下土層，恐淘空路基或住家地基，事態相當嚴重。市議員黃敬平表示，先前2次協調會要求廠商放置傾度盤偵測、逐戶安全鑑定，透地雷達偵測地層狀況，但建商仍然不當一回事。

黃敬平表示，現在不僅造成地面裂縫寬度達3公分，道路側溝也因為土質流失造成移位，裂縫甚至大到連一顆拳頭都放得進去，已是重大公共危害，應該立即停工。

黃敬平表示，建商未按照施工計畫施作，建管處應予以開罰，發生公共危害，建管處要轉知水務局，針對是否有超抽地下水造成坍塌進行稽查。經相關單位會勘，建管處已要求建商緊急停工，並提出搶救計畫，相關搶修工程執行前，須舉辦說明會取得居民共識，否則不得復