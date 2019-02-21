反宏關電廠興建 關西鄉親組自救會號召連署

2019-02-21 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



電廠宏關電力公司計畫在新竹縣關西鎮興建發電廠，地方鄉親擔憂衝擊環境生態，成立「反宏關電廠」自救會，號召所有反對者連署，以至少5000人為目標。今天上午自救會在鎮公所舉辦說明會，讓更多鄉親了解本案，也請里長幫忙將連署書給鄉親簽名，讓反對的聲音被看見。

自救會由場址所在的東平里里長鄧光明任會長，周邊石光、大同兩里里長嚴盛任、陳振才分任副會長。自救會說明，關西已有新桃燃氣發電廠，加上2024年完工的龍潭高原電廠也鄰近關西，「宏關如果過關，將成為關西鎮周邊第3座火力發電廠」。

宏關在2007年雖通過環評，但環評只論宏關自身對關西的影響，而不是討論「新桃+宏關」對關西的影響。關西已有新桃發電廠，若再增設宏關電廠，勢必衝擊環境生態，尤其關西的地形，會讓受汙染的空氣滯留，嚴重影響空氣品質。

自救會也指出，12年前環評通過，環差也差點過關，所幸1月底開第3次環差會議時，有不少鎮民出席反對，才爭取到第4次環差會議，但多數關西人仍然對蓋電廠的事毫不知情，近來發起連署，並舉辦說明會，就是要集結鄉親共同抵制。

關西鎮長劉德樑表示，鎮公所的立場絕對站在鄉親這一邊，堅決反對興建發電廠，但作為行政首長他須行政中立，不便連署，但鎮公所一定會把鄉親的意見反映到中央的能源局及台電等單位。