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免費開放小烏來風景區？桃市府：年支出千萬很難不收費

2019-02-21 14:24聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃市議員簡志偉盼小烏來風景特區能免費開放。圖／報系資料照
桃市議員簡志偉盼小烏來風景特區能免費開放。圖／報系資料照
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烏來風景特定區是北橫公路沿線重要的觀光景點，也是桃園市具有豐富地質、自然與人文景觀的地點，市議員簡志偉今天在市議會專案報告中提到，希望能免費開放小烏來風景區，藉此帶動地方觀光。

桃園市政府觀光旅遊局楊勝評回應，小烏來風景特區每年常態性設施養護與清潔維護費用需500萬元，工作人員薪資至少要4百萬元，這些經常性收入每年近千萬元，都得依賴園區收入，若停止收費免費開放，未來遊憩品質可能難以維持。

桃園縣府時期，民國84年7月起在桃115線2.3公里處設置收費站，87年遊客數達12萬人，也創造768萬元收入，但93年因為艾利颱風肆虐、園區公共設施老舊，導致遊客逐年流失，99年全年遊客未達8萬人。

楊勝評說，市府從99年起逐步整建園區，直到去年已經投入達3億元經費，其中100年新設立的天空步道，也成為桃園熱門景點之一，近幾年也開發新遊憩景點，像是去年初完成羅浮溫泉第一階段開發，預計今年底將完成大眾池提供民眾體驗泡湯。

也因小烏來有優美溪流景觀、多變瀑布與峽谷地形，市府也從104年起連續4年舉辦北橫探險節，溯溪活動成功打響園區名號；而100年天空步道落成後，到去年底已經創造9482萬元的門票收入，並達到584萬人次遊客量，成功再造園區榮景。

為持續創造觀光效益，市府已經規劃耗資6100萬元建置地貿展示館、羅浮溫泉也進行到溫泉井鑿井與周邊設施建置作業，小烏來天空滑道ROT案，也持續招商中，未來將成為國內最長得遊憩索道，可帶來龐大商機。

烏來溫泉天空步道
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