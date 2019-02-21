因為3棵老松樹 公館國中校舍重建變更規畫

2019-02-21 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣公館國中進行的校舍重建工程，第一期將在今年6月完工，3年前因為師生希望保留3棵老松樹，使得新校舍規畫重新調整，也凸顯師生珍惜老樹、重視校園記憶的美麗故事。

慈濟基金會援建希望工程在苗栗縣共援助4所學校重建校舍，分別是造橋國中、後龍國中、縣立苑裡高中、公館國中，另外也捐助六合、后庄國小等校組合屋教室，各校工程陸續進行中，總經費逾8億元。

苗栗縣長徐耀昌關切慈濟援建校舍工程的進展，春節後連續到各校訪視，昨天由教育處長徐永鴻陪同到公館國中聽取簡報、勘察施工情況。

公館國中校長方麗萍指出，校舍重建工程預定新建4幢共58間各類教室、行政空間，因有學生安置問題，因此分2期施工，第一期今年6月即可「交屋」供學生使用，隨後進行第二期工程，預計明年5月完工；校舍整體設計中，擁有一幢全縣中學僅見的「音樂大樓」，規畫有挑高的「合奏教室」良好環境供館中音樂班學習，也能提供社區民眾、社團借用。

方麗萍說，館中校門口的雪松、校園內的黑松及另一株二葉松，都是陪伴師生度過無數寒暑、留下記憶的校園老樹，當初校舍重新規畫改建有的老樹必須因此移植，但校內老師都希望保留，還為此召開校務會議，決定與建築師研商調整原有的校舍規畫，讓3株老松樹能就地融入新校舍，3棵老松生長位置從校門到校內，幾乎在同一軸線上。

公館國中校門口的雪松，原產地喜馬拉雅山，是1951年老縣長黃文發從日本帶回移植的樹種，當年帶回5棵在縣內栽種，迄今只有館中的這棵存活，2016年並獲評選為全國最美校樹之一。

她說，館中的黑松也有故事，40多年前校內音樂老師帶學生參加比賽獲得優異成績，當時的校長特別栽種了這棵黑松，用來紀念師生的傑出表現；另外一棵二葉松也在校內陪伴師生多年，帶給師生、校友許多回憶。