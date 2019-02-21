借書刷個卡就走 桃園青溪國小智慧圖書館啟用

2019-02-21 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



「借書刷個卡就走。」桃園青溪國小智慧圖書館昨天啟用，校方圖書館設置數位學習區、DIY創客動手做特區、自助借閱區及服務區，學生只要持有學生卡就能輕鬆自己借書拿著就走，還有結合平板、電腦等數位學習，讓閱讀更有趣。

五年級生簡瑞德說，以前到圖書館翻書想要借1本書，都得排隊排很久，也因為下課時間只有10分鐘，有時還可能借不到書，現在只需要用學生證刷卡就能借書很方便。

青溪國小除有智慧借書功能，還有平板數位學習，昨天許多學生搶先體驗，用平板閱讀書本；他們說，最喜歡用平板看宇宙相關書籍，可以透過虛擬實境，更清楚知道星球位置、旋轉方式或是距離地球到底有多遠，讓他們覺得閱讀更立體、更清晰。

青溪國小校長萬榮輝表示，校方引進「智慧圖書館自動化系統」及「智慧網路門禁&IAQ偵測系統」，其概念是將高速公路e-Tag轉移至智慧圖書館，花費約60多萬在館藏3萬5000本藏書，每本書都置入RFID晶片標籤。

有了晶片不僅有防盜效果，管理人員編目建檔時，也輕鬆掃描就能快速查詢和盤點書籍，包含借閱排行、新書推播、新書介紹等功能。另外，校方也設置圖書館網路門禁，配合手機LINE推播機制，當學生刷卡入館，學生家長能透過LINE第一時間得知學生哪時候借書、借閱什麼書，增進彼此間互動。

市府教育局長高安邦指出，全桃園高中、國中小學包括青溪國小目前有6座智慧校園圖書館，設置智慧圖書館主要是希望減少圖書管理人力不足問題，並運用RFID防盜系統標籤，讓借還書、盤點更容易，而每個學校的智慧圖書館都具有自己的特色。

青溪國小是結合數位科技學習，讓閱讀跳脫以往只有實體書本的方式；文化國小則有圖資銀行，開放給學生家長、社區民眾借書；永豐高中則是透過智慧圖書館數位系統，鼓勵學生建立線上讀書會。