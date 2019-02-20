水情緊優先春耕穩定供水 3月1日起桃、竹農田打折供水

2019-02-20 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



全台水情吃緊，桃園市石門水庫水位繼續下探，為供應桃園市、新竹地區春耕1期農業用水，經濟部水利署與桃園、石門農田水利會協商決定，自3月1日起，石門水庫供應桃園農田水利會農田灌區採75折供水、供應石門農田水利會採7折供水，優先維持1期稻作春耕整地插秧供水穩定。

石門水庫水位今天降至233公尺，距滿水位245公尺，蓄水量僅約5成5，水情吃緊，水利署及北部水資源局因應水情吃緊，與桃園、石門農田水利會協調，針對轄管桃園市、新竹縣灌區3.6萬公頃農田，自3月1日起，優先滿足1期春耕農田灌溉用水，各以計畫總量75折及7折，供應兩水利會灌區用水。桃園、石門農田水利會亦決定，自3月1日起成立抗旱小組，配合北水局節約農業用水，桃園水利會將調節284口埤塘農業供水、石門水利會將調節398口埤塘農業供水，並加強管理灌溉用水，維持1期春耕穩定供水原則。

桃園農田水利會總幹事黃金德今天下午表示，目前水情不佳，水利署希望1期春耕農業用水採7折供水，但是該會考量桃園市新屋、觀音及新竹縣新豐、湖口地區灌區農田水情最嚴重，向水利署為農民爭取自3月1日起，以水庫供水總量75折供水，完成1期稻作整地、插秧需求，該會亦將加強假日、夜間灌溉管理供水來達到節約農業用水。