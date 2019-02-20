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苗縣爭取400戶包租代管社宅 有意願者盡速登記建檔

2019-02-20 18:50聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗縣府向營建署爭取6756萬元推動400戶包租代管社會住宅，預計3月核定後即辦理租賃業者招標，房東、仲介業者可獲多項優惠補助，經濟、社會弱勢戶可以低於市價1至2成承租，縣府指出，已有16名房東及3名業者登記，可提供119個物件，歡迎有意願的房東、業者及房客踴躍登記建檔，最快7月開辦後即可優先媒合。

縣府工商發展處長黃智群說，行政院2月1日核定社會住宅包租代管第2期計畫，營建署14日開放縣市政府申請，縣府立即提案申請補助6756萬元，推動包租代管社宅共400戶，預計3月核定後，即辦理租賃業者招標，最快7月即可開放申請，縣府去年8月即展開前置作業，陸續辦說明會並為有意願參加的房東、業者登記建檔。

他說，其中200戶包租包管，由租屋服務業者擔任二房東及管理，200戶代租代管，由縣府委託業者協助媒合房東及房客簽約及代為管理，房東可輕鬆出租房子，還有修繕、保險費等補助及地價稅、房屋稅等減免，業者可獲媒合、包管、代管等服務費用補助。

黃智群指出，包租包管由業者以行情8折承租及轉租給房客，代租代管房東以行情9折出租給房客，受惠房客中經濟、社會弱勢戶至少占4成，一般戶家庭年所得低於50%分位點，約93萬元以下，且平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍，約4萬3358元，也適用就業、就學青年及部分警、消。

他表示，包租代管可迅速提供社會住宅，且格局多元化又可就近滿足社宅需求者，有效去化空屋及避免住戶被標籤化，歡迎有意願加入包租代管的房東、業者及有租屋需求的民眾先登記建檔，詳情電洽（037）559633柳先生。

苗縣府爭取400戶包租代管社會住宅，縣府歡迎有意願加入的房東、仲介及房客登記建檔...
苗縣府爭取400戶包租代管社會住宅，縣府歡迎有意願加入的房東、仲介及房客登記建檔。報系資料照片
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苗栗縣府辦說明會並為有意願參加包租代管社會住宅的房東、業者登記建檔。圖／苗栗縣政...
苗栗縣府辦說明會並為有意願參加包租代管社會住宅的房東、業者登記建檔。圖／苗栗縣政府提供
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房東社會住宅經濟
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