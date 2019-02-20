桃園首間社宅申請首日受理264戶 市府提醒這件事

2019-02-20 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，即將完工，今起至3月5日受理申請，民眾洽詢申辦情況踴躍，市府2樓穿堂與龜山住宅發展處設櫃收件，並開放線上申請，經市府統計首日受理264戶，又以136戶申請一房型最為熱門，最快9月可入住，住宅發展處也特別提醒民眾檢附資料如戶口名簿要注意為全戶影本，戶籍謄本則需為近月申請，否則就得再跑一趟戶政事務所補件。

中路二號共212戶住宅單位，分別為一般戶148戶、政策戶64戶；市府住宅發展處截至今天傍晚5點統計，中路二號社宅受理申請總計264戶 （臨櫃228件、線上36件），分別為政策戶140戶、一般戶124戶；各房型申請數量為，一房型：政策戶55戶、一般戶81戶；二房型：政策戶28戶、一般戶27戶；三房型：政策戶57戶、一般戶16戶。

唐姓婦人與兒女共一家5口在大樓同住，也來申請入住社會住宅，特別的是，她自己和兒子、女兒分別申請3間一房型，唐婦說，一家5口現住在四房型公寓大樓，由於只有3間衛浴，大家各自生活與衛生習慣都不同，認為社宅中路二號租金比外面便宜，格局空間又漂亮，因此特別來申請3間一房型，「各自有獨立衛浴與空間」，希望3人都能如願中籤。

住宅服務科長陳宣宇觀察首日申辦狀況，發現部分民眾準備資料不完整，像是戶口名簿影本與戶籍謄本可擇一附件，但戶口名簿須為全戶影本，戶籍謄本得為1月11日社宅申請公告之後為準，否則得補件才行，另戶口名簿需採詳細列印，不要省略記事欄，否則難以查核。

市府住宅發展處長莊敬權說，申請首日狀況踴躍，中午不打烊，截至今天傍晚5點統計，共受理264戶，分別為政策戶140戶、一般戶124戶，又以一房型最為熱門，市府預計4月上旬公布政策戶評點排序名單、4月下旬公布一般戶抽籤結果，待完工驗收後最快9月入住。

＊社會住宅「中路二號」小檔案

地點：桃園區力行路296、298號

戶數：212戶，含一房型106戶、二房型52戶、三房型54戶

房型坪數：一房型15坪、二房型28坪，三房型35坪

租金（含管理費）：一般戶一房型7250元、二房型1萬3400元、三房型1萬6400元；政策戶一房型5700元、二房型1萬600元、三房型1萬2900元。