親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

「下跪主播」恐被休？名嘴夫爆想自殺、通姦逼離婚

桃園首間社宅申請首日受理264戶 市府提醒這件事

2019-02-20 18:25聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，即將完工，今起至3月5日受理申請，民眾洽詢申辦情況踴躍，市府2樓穿堂與龜山住宅發展處設櫃收件，並開放線上申請，經市府統計首日受理264戶，又以136戶申請一房型最為熱門，最快9月可入住，住宅發展處也特別提醒民眾檢附資料如戶口名簿要注意為全戶影本，戶籍謄本則需為近月申請，否則就得再跑一趟戶政事務所補件。

中路二號共212戶住宅單位，分別為一般戶148戶、政策戶64戶；市府住宅發展處截至今天傍晚5點統計，中路二號社宅受理申請總計264戶 （臨櫃228件、線上36件），分別為政策戶140戶、一般戶124戶；各房型申請數量為，一房型：政策戶55戶、一般戶81戶；二房型：政策戶28戶、一般戶27戶；三房型：政策戶57戶、一般戶16戶。

唐姓婦人與兒女共一家5口在大樓同住，也來申請入住社會住宅，特別的是，她自己和兒子、女兒分別申請3間一房型，唐婦說，一家5口現住在四房型公寓大樓，由於只有3間衛浴，大家各自生活與衛生習慣都不同，認為社宅中路二號租金比外面便宜，格局空間又漂亮，因此特別來申請3間一房型，「各自有獨立衛浴與空間」，希望3人都能如願中籤。

住宅服務科長陳宣宇觀察首日申辦狀況，發現部分民眾準備資料不完整，像是戶口名簿影本與戶籍謄本可擇一附件，但戶口名簿須為全戶影本，戶籍謄本得為1月11日社宅申請公告之後為準，否則得補件才行，另戶口名簿需採詳細列印，不要省略記事欄，否則難以查核。

市府住宅發展處長莊敬權說，申請首日狀況踴躍，中午不打烊，截至今天傍晚5點統計，共受理264戶，分別為政策戶140戶、一般戶124戶，又以一房型最為熱門，市府預計4月上旬公布政策戶評點排序名單、4月下旬公布一般戶抽籤結果，待完工驗收後最快9月入住。

＊社會住宅「中路二號」小檔案

地點：桃園區力行路296、298號

戶數：212戶，含一房型106戶、二房型52戶、三房型54戶

房型坪數：一房型15坪、二房型28坪，三房型35坪

租金（含管理費）：一般戶一房型7250元、二房型1萬3400元、三房型1萬6400元；政策戶一房型5700元、二房型1萬600元、三房型1萬2900元。

特色：鄰近向陽公園、力行市場與永安路生活圈，生活機能良好

桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，即將完工，今起至3月5日受理申請，民眾...
桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，即將完工，今起至3月5日受理申請，民眾洽詢申辦情況踴躍。記者張裕珍／攝影
分享

社會住宅
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

1天113件保護案通報 苗栗集中派案中心開「紅盤」

2019-02-20 14:17

旅遊消費券喊卡挨批失信於民 桃市府：將配合春遊補助

2019-02-20 14:17

春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33

桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20

大新竹首例！腹腔鏡部分腎臟切除 85歲病患成功出院

2019-02-20 11:06

平鎮國民運動中心 3月中試營運有女性運動專區

2019-02-20 09:02

桃市府打造運動大城 5大體育園區工程建設ing

2019-02-20 09:02

兒少發展戶助桃園弱勢儲蓄 媒合愛心捐款作獎勵

2019-02-20 07:27

整合幼園到高中 桃園增設原住民實驗高中

2019-02-19 23:56

苗縣新港高中中止興建 地方主張一定要蓋

2019-02-19 23:50

銀行員用餐時需接電話是「待命」法官判裁罰無誤

2019-02-19 23:30

為「礙」而生 苗栗縣苑裡輔具中心啟用

2019-02-19 23:17

竹縣地價稅暴漲爭議 3解套方案報中央

2019-02-19 23:13

縣政團隊臉譜／苗縣衛生局長張蕊仙 首位非醫師出身局長

2019-02-19 23:06

公幼增班叫好叫座 私幼主打特色做出區隔

2019-02-19 22:55

中壢六二幼兒園重建 將規劃為非營利幼兒園

2019-02-19 22:34

守護瀕絕石虎家園 蕉埔學童義賣捐款近2萬元

2019-02-19 17:33

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

太厲害！ intel無人機來台首演原來是他促成

2019-02-19 22:00

又失言？柯文哲：對不運動抽菸喝酒者 應提高健保費

2019-02-19 19:22

稻草山超好玩成了新網紅 但不守規矩太多改成假日開放

2019-02-19 23:06

史上最「冷」墾丁音樂季 泡泡趴追隨春吶春浪出走

2019-02-20 07:39

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

謝龍介總部成立熱鬧成功 遠東科大借場地躺著中槍

2019-02-20 10:37

愛家團體快閃提燈鬧元宵 要蘇貞昌尊重公投結果

2019-02-19 20:15

影／火龍吸引3萬多名觀眾尖叫與掌聲 花在彰化今晚圓滿謝幕

2019-02-19 22:35

影／有夠美！台灣燈會今晚點燈 超強主燈秀看這邊

2019-02-19 21:22

可愛敎主楊丞琳3月將隨片到高雄 也要推薦港都景點美食

2019-02-19 22:00

奪台灣燈會花燈賽燈王 中監收容人振奮

2019-02-19 18:44

影／好美！ 暴紅風鈴木今晚襯托百年大月亮

2019-02-19 22:16

石門地區沒文具店 圖書館貼心文具百寶屋免費借

2019-02-20 11:33

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

影／數十年罕見！雲林竹子開花枯死 傳說鬧飢荒村長憂

2019-02-20 13:19

飛機奔月！退休校長元宵賞月 幸運拍到美圖

2019-02-20 16:13

高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

花蓮垃圾危機一觸即發 全縣堆置量逾8000噸

2019-02-20 12:35

平行會審一開5年無結論 侯友宜要求市府負起責任簡化

2019-02-20 11:00

影／元宵遶境台東天官堂七爺火燒衣 廟方：代民消災

2019-02-19 23:05

鄭世維23日造勢緊急換場地 余天將找賴神陪掃街

2019-02-20 07:41

桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20

再談澎恰恰3600紅包 余天：是氣人不來也不打電話

2019-02-20 13:33

心臟要夠大顆！2人宜蘭擲筊 誰贏就獨拿30萬元現金

2019-02-20 11:34

春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33

「御天飛行豬」超可愛 民眾搶拍

2019-02-19 20:45

文大大典館爆出既存違建 柯文哲開罵：無法無天

2019-02-19 20:26

彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04

花蓮箭瑛大橋4.2億決標 鄉親盼了好久準備開工

2019-02-20 11:48

影／台灣燈會屏東大鵬灣開幕 無人機炫麗登場

2019-02-19 21:29

雲林萬人吃飯擔席地而吃 總統親臨主持開飯

2019-02-19 19:23

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

去年荔枝椿象肆虐彰化縣 今年縣府出動無人機空陸夾殺

2019-02-19 19:27

平溪上廁所收20元很丟臉？ 他發出貼文卻遭網友砲轟

2019-02-19 21:39

高嘉瑜元宵夜開直播 遭炮灰襲擊萌喊「我眼睛太大」

2019-02-19 22:20

呂映潔苦讀4年考上建築師證照 台東縣府員工第一人

2019-02-20 14:35

愛河沿岸玩寶可夢？ 今只有灑花期待冬季引稀怪

2019-02-20 00:31

壽山臭糞水排溢路面 環保局追緝禍首發現是自家人

2019-02-20 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top