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竹縣推動國際AI智慧園區 明新科大拜會提建言

2019-02-20 18:00聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣長楊文科發展產業三箭之一的竹北「國際AI智慧園區」，加速推動開發，將引進無煙囪產業，以研發為限，最快明年11月完成公共設施工程，有議員提出該區易塞車，一下子湧入4千多人，縣府應做好配套，也有提出應加速開發，帶動竹縣的就業環境。

明新科大校長林啟瑞今天率各系所院長，到新竹縣府做AI園區建言簡報。林啟瑞表示，學校以AI科技與AI服務作為主軸發展，跨科系、跨領域結合來達成，目前培養相關人才超過百人，在地有基礎與實戰成果學校，未來也願意來當縣府的智庫，分享經驗。

竹北國際AI智慧園區打造12.6公頃、年產值百億的新創園區，預計5月發包，最快明年11月完成公共設施工程，未來可望以設定地上權標租方式招商，帶動產業升級轉型。

「讓新竹縣成為科技研發重鎮！」新竹縣長楊文科表示，AI正蓬勃發展，台灣面臨人才缺乏，期待借助此園區，走出明確的方向。他期待推動AI智慧園區，透過明新科大等多所大專院校協助，吸引年輕人到此創業、研發，提出新的科技應用，未來結合鄰近的竹北生醫園區、竹科等，讓竹縣成為科技研發的重鎮。

今天到場聆聽簡報的議員張珈源表示，竹北市的東西向道路，包含興隆路、福興路、光明六路等，交通常常打結，AI園區開發後，地方擔心交通更加壅塞，希望縣府能提前做好配套措施。議員杜文中指出，社會面臨青年何去何從，畢業就失業等狀況，希望能落實縣長楊文科提出的發展產業三箭，他認為整體的規劃藍圖很好，未來將明新科大納入縣府智庫，讓竹縣榮景再發展30年。

國發處處長陳偉志說，AI園區屬開放實驗場域，該園區位於竹北交流道旁，目前正進行環評和都市計畫變更，預計5月發包，未來將以設定地上權標租方式招商。

AI園區將導入AI人工智慧技術，引進軟體設計、資訊服務、智慧應用服務等產業，另一部分興建AI產業願景館，規劃為國際會議廳、創新育成中心、新創辦公室及產品展示與體驗場域等。

竹北國際AI智慧園區打造12.6公頃、年產值182億元的新創園區，預計5月發包。...
竹北國際AI智慧園區打造12.6公頃、年產值182億元的新創園區，預計5月發包。圖／擷取自縣府網頁報告書
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明新科大今天分享AI產業，在地有基礎與實戰成果學校，也願意來當縣府的智庫，分享經...
明新科大今天分享AI產業，在地有基礎與實戰成果學校，也願意來當縣府的智庫，分享經驗。記者郭政芬／攝影
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竹縣長楊文科表示，AI正蓬勃發展，台灣面臨人才缺乏，期待借助此園區，能有明確的方...
竹縣長楊文科表示，AI正蓬勃發展，台灣面臨人才缺乏，期待借助此園區，能有明確的方向。記者郭政芬／攝影
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竹北國際AI智慧園區，將引進無煙囪產業，以研發為限，最快明年11月完成公共設施工程。記者郭政芬／攝影
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明新科大校長林啟瑞今天率各系所院長，到新竹縣府做AI園區建言簡報。記者郭政芬／攝...
明新科大校長林啟瑞今天率各系所院長，到新竹縣府做AI園區建言簡報。記者郭政芬／攝影
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