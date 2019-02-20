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笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭人重視爭取交通建設，縣長林姿妙日前表達要推動高鐵延伸到宜蘭，反遭立委陳歐珀等人譏諷喊口號、現階段是不實務的作法，宜蘭究竟要不要蓋高鐵也掀論戰。有網友比較，搭乘國道客運台北往返宜蘭100元出頭，若搭乘高鐵票價至少250元，有多少乘客願意買單？這個才是重點，該論點獲得許多人按讚。

多數民眾不愛搭台鐵，就是因為台鐵票價貴且搭乘時間長，所以往返北宜大多選擇搭乘國道客運，面對大家在網路熱烈討論是否要爭取高鐵延伸到宜蘭，一名林姓網友分析比較，以交通費用來說，從北部地區開車到宜蘭1輛車搭乘4個人計算，油錢均分下來，每人不到100元；搭乘客運也才100元出頭，而參考高鐵公開資訊，台北至新竹約67公里需290元、桃園至苗栗62公里約需280元、台北宜蘭至少60公里，票價至少250元，若從桃園出發至宜蘭就需要410元，光是這樣的價格，有多少民眾願意搭乘呢？這才是重點關鍵。

以車程時刻來說，客運可以做到15、30分鐘一個班次，興建高鐵耗資巨大許多，要如何確保足夠的人數搭乘與如何撐起頻繁的班次呢？

以興建時程來說，興建高鐵宜蘭延伸線需耗費至少10年或將近20年的時間，20年後人口呈現老化少子化，試問物價水平已逐漸和台北看齊的宜蘭，薪資所得平均低於台北，要如何面對10年20年後的未來呢？

林姓網友上千言的精闢分析，被大讚突破盲腸了，另有網友說，如果沒人搭乘，高鐵評估虧損就不可能來宜蘭。

立委陳歐珀表示，宜蘭爭取北宜直線鐵路正進入路線評估，採取兩線併陳送環評中，鐵路高架化可行性評估也進入交通部審查。現階段中央與地方的交通討論平台，並未提到高鐵延伸到宜蘭，就連延伸到屏東、基隆都還沒消息，而且也不是宜蘭說要高鐵，高鐵就願意到宜蘭，運量及財務能否平衡都要考量，若是高鐵願意延伸到宜蘭，當樂觀其成，只不過爭取建設要了解現況及務實作法。

宜蘭要不要蓋高鐵？票價是關鍵。網友分析認為，若票價太高沒人要搭乘，虧損的財務不可...
宜蘭要不要蓋高鐵？票價是關鍵。網友分析認為，若票價太高沒人要搭乘，虧損的財務不可能吸引高鐵延伸到宜蘭。圖／報系資料照
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