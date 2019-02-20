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校園山歌帶動唱 天穿日客家文化向下扎根

2019-02-20 15:17聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹東天穿日第55屆臺灣客家山歌比賽，24日起即將在竹東客家戲曲公園熱鬧登場，本次系列活動「客家闖學堂」的校園推廣，特別邀請由2位在竹東長大後投身教育的客家子弟，所組成的客語創作團隊「享樂10弦」，前往竹東鎮大同國小演出，透過帶動唱，讓小朋友認識「天穿日」的由來，也讓客家山歌文化向下扎根。

竹東鎮長羅吉祥表示，近年來有感於客家庄的客語與文化漸漸流失，因此積極的運用各種方式來推廣客家文化。適逢客家族群特有的「天穿日」節慶，也是全國客家日即將到來，為了讓校園學子認識「天穿日」、學說客語及體驗山歌，今年「校園闖學堂」活動，運用多元互動的帶動唱表演方式，讓師生更認識竹東天穿日及客家山歌文化，增加對這片土地的情感，過去也嘗試過桌遊、闖關遊戲等不同方式。

相傳「天穿日」源於古代女媧煉製五色石補天傳說，客家鄉親當天以甜粄、五色線祭神，感念女媧補天恩澤，展現客家人敬天愛物的精神，習俗上常以客家戲曲歡慶佳節，彰顯對客家傳統文化重視。

客語創作團隊「享樂10弦」精心設計天穿日歌謠，結合客家傳統山歌與兒童歌謠，為客家音樂注入創新表演型態，並以生動活潑的帶動唱方式，達到寓教於樂效果，同時也準備了客語闖關遊戲，讓師生在快樂唱跳、遊戲中，輕鬆學客語、認識女媧補天故事，更了解客家傳統節慶，讓客家山歌文化向下扎根。

由2位在竹東長大後投身教育的客家子弟，所組成的客語創作團隊「享樂10弦」，今天前...
由2位在竹東長大後投身教育的客家子弟，所組成的客語創作團隊「享樂10弦」，今天前往竹東鎮大同國小演出，透過帶動唱，讓小朋友認識「天穿日」的由來。圖／竹東鎮公所提供
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客語創作團隊「享樂10弦」精心設計天穿日歌謠，結合客家傳統山歌與兒童歌謠，為客家...
客語創作團隊「享樂10弦」精心設計天穿日歌謠，結合客家傳統山歌與兒童歌謠，為客家音樂注入創新表演型態，並以生動活潑的帶動唱方式，達到寓教於樂效果。圖／竹東鎮公所提供
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