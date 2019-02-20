校園山歌帶動唱 天穿日客家文化向下扎根

2019-02-20 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東天穿日第55屆臺灣客家山歌比賽，24日起即將在竹東客家戲曲公園熱鬧登場，本次系列活動「客家闖學堂」的校園推廣，特別邀請由2位在竹東長大後投身教育的客家子弟，所組成的客語創作團隊「享樂10弦」，前往竹東鎮大同國小演出，透過帶動唱，讓小朋友認識「天穿日」的由來，也讓客家山歌文化向下扎根。

竹東鎮長羅吉祥表示，近年來有感於客家庄的客語與文化漸漸流失，因此積極的運用各種方式來推廣客家文化。適逢客家族群特有的「天穿日」節慶，也是全國客家日即將到來，為了讓校園學子認識「天穿日」、學說客語及體驗山歌，今年「校園闖學堂」活動，運用多元互動的帶動唱表演方式，讓師生更認識竹東天穿日及客家山歌文化，增加對這片土地的情感，過去也嘗試過桌遊、闖關遊戲等不同方式。

相傳「天穿日」源於古代女媧煉製五色石補天傳說，客家鄉親當天以甜粄、五色線祭神，感念女媧補天恩澤，展現客家人敬天愛物的精神，習俗上常以客家戲曲歡慶佳節，彰顯對客家傳統文化重視。