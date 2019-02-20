桃園首家醫療院所安衛家族啟動 壢新醫院任核心企業

2019-02-20 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市成立第一家以醫療機構為核心的職業安全衛生家族「聯新安衛家族」，由「聯新國際醫療壢新醫院」擔任核心企業，帶領包括特群機電等11家公司，共同推動健康安全零災害的職場環境。

聯新安衛家族昨天舉辦成立大會，由核心企業壢新醫院與安衛家族成員，共同簽署職安衛宣言，桃園市政府勞動局副局長李賢祥頒發核心企業證書給壢新醫院，意味聯新安衛家族的攜手合作正式啟動。

壢新醫院黃忠智院長表示，壢新醫院致力推動職場安全衛生與健康促進，2018年領先全國各大企業及醫療院所，率先通過ISO 45001國際驗證，締造台灣職業安全衛生管理新紀錄。

壢新醫院今年進一步成立全桃園第一家由醫療機構為核心的安衛家族，希望以「大手牽小手、大廠帶小廠」方式，帶動承攬商一起提升安全衛生管理水準，降低職業災害發生，促進職業安全衛生環境的建立。

院方表示，以壢新醫院為核心企業的「聯新安衛家族」，目前有12家廠商，除了壢新醫院，還包括特群機電、鼎正公司、明揚特殊氣體、昱昌機電顧問公司、捷翔病媒防治、晨揚國際、蒂森電梯、杏一醫療用品、飛龍救護車、永固保全、湳開公司等。

未來聯新安衛家族將以「人員安全及健康」為核心價值，全力打造建構優質的工作環境，持續改善聯新安衛家族成員職場安全，共同提升各單位自主管理能力，達到職場「零災害」的目標。

桃園市政府勞動檢查處長周賢平指出，推動職業衛生安全，不能只靠政府的安全檢查，也需要企業的自主管理，職業安衛家族計畫就是要由政府和企業共同合作來落實。

桃園市政府推動公安家族已邁入第10年，共有600多家小企業加入，上萬名員工受惠，壢新醫院是第29家成立安衛家族。希望透過安衛家族計畫，由政府和企業、小企業合作，透過家族的力量，把小企業的公安做好，減低職業災害的發生。