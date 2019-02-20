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苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天動工，預計明年4月底完工，將徹底改善東、站門面與交通動線，活化舊站並結合鐵路一村、鐵道文物展示館營造觀光亮點，也施設2公里長綠廊串連火車站與貓貍山公園，打通苗栗市觀光動線。

縣府爭取前瞻城鎮之心計畫推動這項工程，總經費2億零5百萬元，並獲台鐵支持，今天在鐵道文物展示館停車場舉辦開工動土典禮，由縣長徐耀昌、台鐵主秘朱來順、苗栗市長邱鎮軍等人焚香祝禱、持鏟動土，並以舞獅、舞蹈表演熱鬧慶祝。

縣府水利處長楊明鐃說，東站廣場現有不規則的圓環影響行車動線，圓環的表演空間也常造成民眾穿越車道影響交通與安全，將拆除縮減為綠帶，改善行車動線，舊站房鐘塔拆除恢復原始的山丘的形狀，改造後可與台鐵合作招租活化，站前平台往外延伸並設風雨走廊，方便旅客前往計程車招呼站與YouBike站點。

為改善西站目前停車亂象及動線，將增加站前場綠化量與調整行車動線為一進一出，增設戶外表演廣場，串接人行道至鐵道文物展示館，展示館停車場將改造綠美化空間，並增設涼亭等休憩設施，投媒練習場也改成開放空間，與社區結合，也方便遊客參觀，結合一旁活化的鐵路一村，可以營造觀光亮點吸引遊客。

另外，東站廣場至貓貍山公園將利用鐵路地建造2公里長的綠廊串接，沿途經過同心公園、黃昏市場、鐵路高架橋下，加強植裁與施設觀景平台，遊客可以從火車站散步到貓貍山公園。

邱鎮軍說，此項工程將可帶動火車站周邊的觀光效益，打通苗栗市的觀光動線，市公所也將配合增加無障礙設施，將綠廊延伸到功維敘隧道，另外，西站旁的市有停車場，也規畫興建多功能大樓，除了立體停車場，還規畫活動中心、老人文康中心等，活絡站區周邊的發展。

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天動工，預計明年4月底完工，將徹底改善東、站...
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天動工，預計明年4月底完工，將徹底改善東、站門面與交通動線。記者黃瑞典／攝影
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苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天動工，預計明年4月底完工，將徹底改善東、站...
苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天動工，預計明年4月底完工，將徹底改善東、站門面與交通動線。記者黃瑞典／攝影
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苗栗縣府水利處長楊明鐃說明苗栗火車站環境再造工程完工後東站的新樣貌。記者黃瑞典／...
苗栗縣府水利處長楊明鐃說明苗栗火車站環境再造工程完工後東站的新樣貌。記者黃瑞典／攝影
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火車站停車場文物
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