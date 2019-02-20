苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程今天動工，預計明年4月底完工，將徹底改善東、站門面與交通動線，活化舊站並結合鐵路一村、鐵道文物展示館營造觀光亮點，也施設2公里長綠廊串連火車站與貓貍山公園，打通苗栗市觀光動線。

縣府爭取前瞻城鎮之心計畫推動這項工程，總經費2億零5百萬元，並獲台鐵支持，今天在鐵道文物展示館停車場舉辦開工動土典禮，由縣長徐耀昌、台鐵主秘朱來順、苗栗市長邱鎮軍等人焚香祝禱、持鏟動土，並以舞獅、舞蹈表演熱鬧慶祝。

縣府水利處長楊明鐃說，東站廣場現有不規則的圓環影響行車動線，圓環的表演空間也常造成民眾穿越車道影響交通與安全，將拆除縮減為綠帶，改善行車動線，舊站房鐘塔拆除恢復原始的山丘的形狀，改造後可與台鐵合作招租活化，站前平台往外延伸並設風雨走廊，方便旅客前往計程車招呼站與YouBike站點。

為改善西站目前停車亂象及動線，將增加站前場綠化量與調整行車動線為一進一出，增設戶外表演廣場，串接人行道至鐵道文物展示館，展示館停車場將改造綠美化空間，並增設涼亭等休憩設施，投媒練習場也改成開放空間，與社區結合，也方便遊客參觀，結合一旁活化的鐵路一村，可以營造觀光亮點吸引遊客。

另外，東站廣場至貓貍山公園將利用鐵路地建造2公里長的綠廊串接，沿途經過同心公園、黃昏市場、鐵路高架橋下，加強植裁與施設觀景平台，遊客可以從火車站散步到貓貍山公園。