竹東天穿日客家山歌賽逾千人 參賽者4歲至94歲都有

2019-02-20 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣的竹東天穿日臺灣客家山歌比賽，今年邁入第55屆，從2月24日至27日一連4天的活動，將在竹東客家戲曲公園登場。今年共有1223位來自全台的山歌好手報名，年齡最大94歲，最小4歲。竹東鎮長羅吉祥邀請鄉親一起來竹東，欣賞超過千人的山歌賽，也期望透過比賽，以歌會友讓更多人唱山歌、聽山歌，客家山歌源遠流長。

農曆正月20是客家族群特有的「天穿日」節慶，也是全國客家日，傳統客家庄當天會準備傳統客家米食「甜粄」或炸年糕來祭拜，有協助女媧補天之意，並以唱山歌來慶祝。

羅吉祥表示，山歌賽在竹東傳唱逾半世紀，今年也獲客家委員會入選為客庄12大節慶之一。今年參賽者共有1223位，分為長壽組、少年組、老山歌、小調組、親子組、男女對唱組等11個組別，年齡最大的參賽者94歲，最小只有4歲，連入圍金曲獎最佳客語歌手竹東在地青年曾仲瑋也報名挑戰傳統三大調，相信盛況可期。

24日當天，鎮內各里、各社區社團18隊踩街隊伍，將從竹東火車站出發前往客家戲曲公園，展現竹東熱情好客的迎賓精神，歡迎全台山歌選手到竹東參賽，10點半在登科台進行開幕式，並邀請山歌國寶級老師許學傳領唱大會主題歌，以及榮獲金曲獎最佳傳統歌樂客家專輯獎的王鳯珠，以竹東女兒回娘家的身份，與龍鳳雙胞胎孫子女同台演唱。

除了比唱4天的傳統客家山歌，還有一系列的活動，如55憶竹東展、松興戲劇團2場客家大戲、熱鬧市集、現場限量客家方口獅打包帶、打卡客語闖關遊戲，這次活動也特別邀請東泰高中餐飲科，製作竹東在地地標建築的造型甜粄與果雕。