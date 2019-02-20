旅遊消費券喊卡挨批失信於民 桃市府：將配合春遊補助

2019-02-20 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府年初計畫接力暖冬旅宿補助，自行加碼於3月份發放千元「旅遊消費券」，但政策喊出不到10天就宣布喊卡，自承旅遊消費券構想不夠嚴謹，印製消費券還需防偽防弊，對此，市議會國民黨團今開記者會批市府政策髮夾彎，朝令夕改已經失信於民，要市府謀定而後動推動政策，更應效法高雄市由市長韓國瑜帶頭發展觀光，才能全面推動經濟的發展。

對此，市府觀旅局長楊勝評說，旅遊消費券性質為獎勵住宿旅客，但市府規畫期間，得知交通部觀旅局準備要推出春遊補助方案，補助實施期間在四到六月，由於會跟旅遊消費券使用期間重疊，市府考量要有完整規畫，因此決定暫停，觀光局會在本周六會邀各縣市政府研商春遊補助，市府也會提出構想，待方案完整之後再推出，中央與地方經費也能藉此結合。

市府觀光旅遊局今年1月21日宣布，將於3月份推出千元「旅遊消費券」，只要平日入住桃園合法旅宿，每房限領一本每張面額100元、共10張的旅遊消費券，內容包括價值100元的小烏來門票、300元的好店消費金、300元好禮消費金及300元觀光工廠禮券，以刺激消費，未料此旅遊消費券政策宣布不到10天，市府卻自己打臉，表示政策計畫不夠完善決定暫緩。

針對市府政策自行喊卡，議會國民黨團今天開記者會，黨團書記長梁為超、副書長記舒翠玲、執行長徐玉樹及市議員劉茂群、詹江村、劉安祺、陳美梅、徐其萬、涂權吉、張桂綿、陳姿伶、朱珍瑤、黃敬平等人出席，齊聲直指市府政策髮夾彎，明顯評估不嚴謹且成熟。

梁為超表示，桃園是國門之聲，擁有豐沛觀光資源，觀光旅遊局以1000萬元經費創全國之首旅遊消費券政策，推出又取消的髮夾彎關鍵，在於思慮不夠成熟、評估不夠嚴謹，就貿然大張旗鼓宣布，他質疑過去4年多時間，桃園市政府沒有重視整體觀光的推動。

「市府推動各項政策，應謀定而後動」，舒翠玲肯定旅遊消費券立意良善，但臨時喊卡，代表政策擬定未經謹慎探討與周詳討論，感覺市府老是在撿便宜做、臨時抱佛腳，她期盼鄭市長多花點心思，加強各局處的橫向聯繫以及基礎設施規畫好，尤其是景點間的交通路網。

劉茂群也希望，桃園市要「貨出得去、人進得來」，不要讓國門之都，變成最難玩的地方，不希望鄭市長朝令夕改，拚觀光搶第一才推出就喊卡，希望旅遊消費券的推出要細水長流。

黃敬平抨擊，旅遊消費券推出時，其實就不是那麼周延，包括面額、使用方式及期限等，讓人產生很多質疑，果不其然推出沒多久就夭折，證明鄭市長及桃園市政府在推此政策時，感覺只是在測風向，眼見苗頭不對就收掉，只會笑掉別人大牙，未來將很難取信於社會大眾。