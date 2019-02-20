1天113件保護案通報 苗栗集中派案中心開「紅盤」

2019-02-20 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



保護案件有多少？苗栗縣政府社會處新成立「集中派案中心」，專責統籌保護通報案件單一窗口服務，2月11日開工第1天受理113件通報，派案47件。

行政院強化社會安全網計畫，苗栗縣政府社會處下任務編組成立集中派案中心，今年2月1日揭牌，春節假期結束，11日第1天運作，受理113件，其中最大宗是家暴案件，集中派案中心分析，許多親戚因工作沒有時間久處，春節9天假期聚會，因舊事重提，或是酒後起衝突，家暴案因此爆增。

苗栗縣政府社會處長范陽添說，中央將7大類保護通報案件，整合成人保護、兒少保護、性侵害防治3大類，簡化前端通報作業，集中派案中心再整合式篩案評估指標，判斷案件風險程度，分流指派至家庭暴力及性侵害防治中心，或社會福利中心後端訪視評估，確認案件安全、受暴風險及福利服務需求。

集中派案中心必須要有辨識立即危險的保護案件功能，因此社會處特別調派1名公職社工督導及4名資深保護性社工員，資歷最短5年，最長15年，平均10.8年經驗的人員，受理案件後，有能力快速依據案件需求及風險等級，準確判斷分流指派。