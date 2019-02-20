親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

1天113件保護案通報 苗栗集中派案中心開「紅盤」

2019-02-20 14:17聯合報 記者范榮達╱即時報導

保護案件有多少？苗栗縣政府社會處新成立「集中派案中心」，專責統籌保護通報案件單一窗口服務，2月11日開工第1天受理113件通報，派案47件。

行政院強化社會安全網計畫，苗栗縣政府社會處下任務編組成立集中派案中心，今年2月1日揭牌，春節假期結束，11日第1天運作，受理113件，其中最大宗是家暴案件，集中派案中心分析，許多親戚因工作沒有時間久處，春節9天假期聚會，因舊事重提，或是酒後起衝突，家暴案因此爆增。

苗栗縣政府社會處長范陽添說，中央將7大類保護通報案件，整合成人保護、兒少保護、性侵害防治3大類，簡化前端通報作業，集中派案中心再整合式篩案評估指標，判斷案件風險程度，分流指派至家庭暴力及性侵害防治中心，或社會福利中心後端訪視評估，確認案件安全、受暴風險及福利服務需求。

集中派案中心必須要有辨識立即危險的保護案件功能，因此社會處特別調派1名公職社工督導及4名資深保護性社工員，資歷最短5年，最長15年，平均10.8年經驗的人員，受理案件後，有能力快速依據案件需求及風險等級，準確判斷分流指派。

社會處呼籲民眾如發現有家暴、性侵害、兒少虐待，及因貧窮、風險與多重問題造成物質、生心理、環境脆弱性，可以通報至「社會安全網-關懷e起來」線上求助平台，網址https://ecare.mohw.gov.tw/index.jsp，確保案件不漏接。

苗栗縣政府社會處任務編組成立「集中派案中心」，成員平均社工經驗超過10年。記者范...
苗栗縣政府社會處任務編組成立「集中派案中心」，成員平均社工經驗超過10年。記者范榮達／攝影
分享

家暴苗栗縣性侵
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

旅遊消費券喊卡挨批失信於民 桃市府：將配合春遊補助

2019-02-20 14:17

春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33

桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20

大新竹首例！腹腔鏡部分腎臟切除 85歲病患成功出院

2019-02-20 11:06

平鎮國民運動中心 3月中試營運有女性運動專區

2019-02-20 09:02

桃市府打造運動大城 5大體育園區工程建設ing

2019-02-20 09:02

兒少發展戶助桃園弱勢儲蓄 媒合愛心捐款作獎勵

2019-02-20 07:27

整合幼園到高中 桃園增設原住民實驗高中

2019-02-19 23:56

苗縣新港高中中止興建 地方主張一定要蓋

2019-02-19 23:50

銀行員用餐時需接電話是「待命」法官判裁罰無誤

2019-02-19 23:30

為「礙」而生 苗栗縣苑裡輔具中心啟用

2019-02-19 23:17

竹縣地價稅暴漲爭議 3解套方案報中央

2019-02-19 23:13

縣政團隊臉譜／苗縣衛生局長張蕊仙 首位非醫師出身局長

2019-02-19 23:06

公幼增班叫好叫座 私幼主打特色做出區隔

2019-02-19 22:55

中壢六二幼兒園重建 將規劃為非營利幼兒園

2019-02-19 22:34

守護瀕絕石虎家園 蕉埔學童義賣捐款近2萬元

2019-02-19 17:33

竹縣地價稅爭議 縣府找三方法解套送中央核定

2019-02-19 16:16

桃市流感疫苗將用罄 抵抗力低嬰幼兒、慢性病患快施打

2019-02-19 16:03

搶救客語！楊文科：盼未來會議活動多用客語

2019-02-19 15:29

頭份市環保尞天穿 邀野餐過全國客家日

2019-02-19 13:30

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

年輕酪農與女友攜手走進禮堂 上百隻羊咩咩見證幸福

2019-02-19 17:52

太厲害！ intel無人機來台首演原來是他促成

2019-02-19 22:00

又失言？柯文哲：對不運動抽菸喝酒者 應提高健保費

2019-02-19 19:22

稻草山超好玩成了新網紅 但不守規矩太多改成假日開放

2019-02-19 23:06

史上最「冷」墾丁音樂季 泡泡趴追隨春吶春浪出走

2019-02-20 07:39

謝龍介總部成立熱鬧成功 遠東科大借場地躺著中槍

2019-02-20 10:37

愛家團體快閃提燈鬧元宵 要蘇貞昌尊重公投結果

2019-02-19 20:15

影／火龍吸引3萬多名觀眾尖叫與掌聲 花在彰化今晚圓滿謝幕

2019-02-19 22:35

影／有夠美！台灣燈會今晚點燈 超強主燈秀看這邊

2019-02-19 21:22

可愛敎主楊丞琳3月將隨片到高雄 也要推薦港都景點美食

2019-02-19 22:00

奪台灣燈會花燈賽燈王 中監收容人振奮

2019-02-19 18:44

彰化縣路邊停車收費擬擴大 還考慮實施差別費率

2019-02-19 17:04

影／好美！ 暴紅風鈴木今晚襯托百年大月亮

2019-02-19 22:16

石門地區沒文具店 圖書館貼心文具百寶屋免費借

2019-02-20 11:33

影／台灣燈會開幕踩街 東港居民：跟迎王一樣熱鬧

2019-02-19 16:48

野柳跳港祭千份白帶魚米粉 侯友宜大啖發現「少一味」

2019-02-19 16:34

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

台灣燈會「屏安豬」小提燈連發13天 今首發大排長龍　

2019-02-19 15:46

影／元宵遶境台東天官堂七爺火燒衣 廟方：代民消災

2019-02-19 23:05

鄭世維23日造勢緊急換場地 余天將找賴神陪掃街

2019-02-20 07:41

文大大典館爆出既存違建 柯文哲開罵：無法無天

2019-02-19 20:26

「御天飛行豬」超可愛 民眾搶拍

2019-02-19 20:45

花蓮垃圾危機一觸即發 全縣堆置量逾8000噸

2019-02-20 12:35

雲林萬人吃飯擔席地而吃 總統親臨主持開飯

2019-02-19 19:23

影／大甲媽要來了 4月7日晚上10點起駕

2019-02-19 18:17

平行會審一開5年無結論 侯友宜要求市府負起責任簡化

2019-02-20 11:00

高嘉瑜元宵夜開直播 遭炮灰襲擊萌喊「我眼睛太大」

2019-02-19 22:20

平溪上廁所收20元很丟臉？ 他發出貼文卻遭網友砲轟

2019-02-19 21:39

去年荔枝椿象肆虐彰化縣 今年縣府出動無人機空陸夾殺

2019-02-19 19:27

心臟要夠大顆！2人宜蘭擲筊 誰贏就獨拿30萬元現金

2019-02-20 11:34

影／台灣燈會屏東大鵬灣開幕 無人機炫麗登場

2019-02-19 21:29

影／數十年罕見！雲林竹子開花枯死 傳說鬧飢荒村長憂

2019-02-20 13:19

台灣燈會屏東揭幕 IDF戰機編隊大鵬灣衝場增色

2019-02-19 18:15

愛河沿岸玩寶可夢？ 今只有灑花期待冬季引稀怪

2019-02-20 00:31

花蓮箭瑛大橋4.2億決標 鄉親盼了好久準備開工

2019-02-20 11:48

桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20

台灣燈會今晚開燈 TAIWAN寫在天空全場感動

2019-02-19 20:25

壽山臭糞水排溢路面 環保局追緝禍首發現是自家人

2019-02-20 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top