春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



春天到了，有百年歷史的新竹公園櫻花逐漸盛開，新竹市府把握年初濕冷適合移植的天氣將櫻花移植回新竹公園，目前盛開約七到八成，周末是最好的賞花時節，市長林智堅今表示，來到新竹公園就感受到春天來了，邀請市民朋友2月24日到新竹公園賞花、野餐、逛市集與欣賞音樂演出，迎接春天。

林智堅表示，百年的新竹公園總共投入超過六億的經費進行跨域亮點再生工程，麗池園林去年完工，煥然一新，特別著重在無障礙設計，讓全部的市民都可以體驗公園的美；「透過公共建設的改造，加上優質的藝文活動，讓大家感受到城市的改變與美好」，林智堅說，這就是新竹市的幸福方程式。

林智堅預告，與新竹公園緊臨的新竹市立動物園今年即將完工，將推出出色的設計讓大小朋友一同在裡面探索，孔廟旁的兒童探索園區，市民廣場也會陸續完成，讓18公頃的新竹公園成為全市最優質的環境與公共空間。

目前整個新竹公園內大約有850棵櫻花樹，年初完成櫻花移植，今年在百年公園櫻花下，和家人、朋友一起野餐，更幸福更浪漫，林智堅邀請更多家庭朋友們帶著可口的餐點到新竹公園賞櫻野餐，感受櫻花樹下的愜意與悠閒。

城銷處長顏章聖表示，新竹公園歷經一年多施工，入口景觀大階梯弧形牆展現新竹風的意象，創造出整體入口印象，為添公園大眾喜愛之櫻花林，故延續新竹櫻花景觀，創造櫻花坡意象，讓遊客可在櫻花季節，利用不同高度欣賞櫻花之美。十八尖山沿途山路還有杜鵑花、茶梅、南美朱槿等百花盛開。